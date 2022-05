(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjn.A.nalwCqvAkHGgI0JwkgH2_glH637bECrHlbBw0bpP6JgK32nNDuO7SG0uk6MKpYnqSFr2s7O3r2iA7CJu4hV0HA)

27/05/2022

[Bassetti conclude il suo ministero a Perugia, nominati i nuovi ausiliari a Roma](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjz.A.8VTjd1ZwKCSOREVywjoPj3su4MfQYeRo3AvAedX91vrRbuXbqX3IlMHZcntiB47nUjSd8eAD46uHf1ce52caVw)

[Bassetti conclude il suo ministero a Perugia, nominati i nuovi ausiliari a Roma](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjz.A.8VTjd1ZwKCSOREVywjoPj3su4MfQYeRo3AvAedX91vrRbuXbqX3IlMHZcntiB47nUjSd8eAD46uHf1ce52caVw)

Il Papa ha accettato la rinuncia alla guida dell’arcidiocesi umbra da parte del cardinale presidente uscente della Cei e ha nominato due parroci, Lamba e Salera, e un rettore di seminario, Reina, come vescovi a sostegno della diocesi capitolina

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Gallagher: questa guerra metta fine alla logica della deterrenza nucleare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjd.A.sCl_5E5U22iP4Q4AmaT46bZCCNb-73k-WdZtRg2A1ML1oqlwsM8Yj95dYE9zF-ssDMBrid57YODoL-0JCr1OgQ)

[Gallagher: questa guerra metta fine alla logica della deterrenza nucleare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjd.A.sCl_5E5U22iP4Q4AmaT46bZCCNb-73k-WdZtRg2A1ML1oqlwsM8Yj95dYE9zF-ssDMBrid57YODoL-0JCr1OgQ)

Intervento del segretario per i Rapporti con gli Stati alla conferenza “La cultura dell’incontro: Un imperativo per un mondo diviso”, promossa dalla …

[Santa Sede e Mongolia, Marengo: collaborazione sempre positiva](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjv.A.tOgQ_4VIfXteh91z0B31veENPMQQvLOknHN0pUYL9zO-7bQSuxDcc8bUmEroF7Lww9Lm79JWGkgaRWuxyyCHjg)

[Santa Sede e Mongolia, Marengo: collaborazione sempre positiva](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjv.A.tOgQ_4VIfXteh91z0B31veENPMQQvLOknHN0pUYL9zO-7bQSuxDcc8bUmEroF7Lww9Lm79JWGkgaRWuxyyCHjg)

È iniziata oggi la prima visita ufficiale in Vaticano di una rappresentanza di buddisti provenienti dal Paese dell’Asia centro-orientale a 30 anni dall’inizio …

[Cei, al via un report sugli abusi. Zuppi: nessuna copertura, lo dobbiamo alle vittime](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjk.A.s3ieyRwRNQ_96Hgvxm_8K-IIGDpoP4KpPgz-bKpNBRj3M2CgKwB-JPoyV0w2C5OlNLgQm4prdMcdUGc0Hajaxg)

[Cei, al via un report sugli abusi. Zuppi: nessuna copertura, lo dobbiamo alle vittime](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjk.A.s3ieyRwRNQ_96Hgvxm_8K-IIGDpoP4KpPgz-bKpNBRj3M2CgKwB-JPoyV0w2C5OlNLgQm4prdMcdUGc0Hajaxg)

Il cardinale, alla prima conferenza come presidente dei vescovi italiani, spiega i dettagli del report della Chiesa italiana sulle attività di prevenzione e sui …

[A Casa Scalabrini, l’Alleanza solidale per i migranti tra privati e religiosi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjc.A.RdxhpU61DazokgJV6QM9F61pLmGO-ohiwsw8kfQ5_UKbJZI-ajipLpqAUKWMyBHsGKupNviGJQ26zBsSUyIsyQ)

[A Casa Scalabrini, l’Alleanza solidale per i migranti tra privati e religiosi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjc.A.RdxhpU61DazokgJV6QM9F61pLmGO-ohiwsw8kfQ5_UKbJZI-ajipLpqAUKWMyBHsGKupNviGJQ26zBsSUyIsyQ)

Di ritorno dal World Economic Forum di Davos, una delegazione dell’alleanza “Global Solidarity fund” che unisce rappresentanti della fede e del settore …

[“Abbiamo cambiato tutto della nostra vita e ci sentiamo vicini a Dio”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjm.A.ojJpd2pfP0WDdxw9Jnm65sEoq_vmhTDhOF1jhcNNucuyfEDFwiL-Ap_aKD6lx0lu9YrCw38BIu_1gIXKys-RqA)

Una coppia ecuadoriana ha ricevuto il sacramento del matrimonio, ma dopo questa grande benedizione ha visto mutare completamente la vita. Ora stanno crescendo i …

[Festival di Rieti: ad Amatrice il racconto della ricostruzione dopo il terremoto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjt.A.g47iO_8hcD4xJStEYIhP58RRqecIR0hznwitZyjw3z_Dtw01Smq3y_9jA64E3OC5MBM_XI1uH46zkd_6seqbKg)

[Festival di Rieti: ad Amatrice il racconto della ricostruzione dopo il terremoto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjt.A.g47iO_8hcD4xJStEYIhP58RRqecIR0hznwitZyjw3z_Dtw01Smq3y_9jA64E3OC5MBM_XI1uH46zkd_6seqbKg)

Dopo il sisma del 2016 rimane ancora molto da fare per far ritornare alla normalità una comunità che vuole essere ascoltata e non ricordata solamente per …

[Rns, l’affidamento a Maria inaugura la 44ma Convocazione nazionale ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjj.A.3tRUSo2r0Opi2xv5owhx7x8-6W60cwllIgs7nKWEQITT_GGSKoIGqsFVz8o6JFzqtj_liflSBtqh3CZwEpHB1w)

Dopo gli ultimi due anni segnati dalla pandemia, che ha fortemente limitato gli eventi comunitari, il Rinnovamento nello Spirito Santo si riunisce …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEje.A.huBwgD6jOo-yi19QPeWdHrfYN_-8hcd7Gr47rqp3CJLu9j4IcGio1y4cMiRAXQs0J4rvKKNwav9JApA37ZfyWQ)

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEje.A.huBwgD6jOo-yi19QPeWdHrfYN_-8hcd7Gr47rqp3CJLu9j4IcGio1y4cMiRAXQs0J4rvKKNwav9JApA37ZfyWQ)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjx.A.wAqOUfjUOzjOYVHUw02IMHhvz7dNHJPLVpcKP7qV7fXXanPxEZckcR1iFyPICaFm0YibHmOSowtTBnRQTjzmJQ)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjq.A.FGJwYyg_izIjvPDN4iuERGrw0pNM0_GBDecF2g4cWF-tbCgyI3pbWvIBevUZVOijglr97EboEzxFvdxdBOhBkA)

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjq.A.FGJwYyg_izIjvPDN4iuERGrw0pNM0_GBDecF2g4cWF-tbCgyI3pbWvIBevUZVOijglr97EboEzxFvdxdBOhBkA)

Ricordiamo le parole pronunciate dal Papa il 6 marzo: “Si assicurino davvero i corridoi umanitari, e sia garantito e facilitato l’accesso degli aiuti alle zone …

PRIMO PIANO

[Ucraina: genocidio, Lugansk e grano sono le tre parole del giorno](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEji.A.h42fmKmRrQzhYEDjR10E9MMruQGqc8ZfGdwvBRIyU9G0D_bhId0HNtW60PimabKZ0kRgsiSFlmRzQQb60bptoQ)

[Ucraina: genocidio, Lugansk e grano sono le tre parole del giorno](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEji.A.h42fmKmRrQzhYEDjR10E9MMruQGqc8ZfGdwvBRIyU9G0D_bhId0HNtW60PimabKZ0kRgsiSFlmRzQQb60bptoQ)

La prima è stata utilizzata dal presidente ucraino Zelensky nel videomessaggio di questa notte. Kiev ammette, intanto, l’avanzata russa nel Lugansk, mentre la …

[Grano ucraino: pressing sulla Russia per sbloccare le esportazioni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjr.A.8hRuxMCIqlhy8so31Xx0Z_4tYAoBz1S8WrNUEQt5ACRKDUyuS90FajIIPJHa6zR8WaI5d01ZQzBzxgasXUm3SQ)

[Grano ucraino: pressing sulla Russia per sbloccare le esportazioni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjr.A.8hRuxMCIqlhy8so31Xx0Z_4tYAoBz1S8WrNUEQt5ACRKDUyuS90FajIIPJHa6zR8WaI5d01ZQzBzxgasXUm3SQ)

Si allunga lo spettro della crisi alimentare e la comunità internazionale preme sulla Russia per far ripartire le esportazioni di cereali dai porti sul Mar …

[Fine della guerra fredda e Ucraina, una crisi che viene da lontano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjg.A.BVjlsMxKmQ3Am7gMJlvAIDdYrUcucH46Qr0BePYCz9hcql5rXTOYOse2FUArmQ4tg49mInLr7dDu8JeCLVpXnA)

[Fine della guerra fredda e Ucraina, una crisi che viene da lontano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjg.A.BVjlsMxKmQ3Am7gMJlvAIDdYrUcucH46Qr0BePYCz9hcql5rXTOYOse2FUArmQ4tg49mInLr7dDu8JeCLVpXnA)

Le motivazioni remote della guerra in Ucraina alla luce del Trattato di Parigi tra Nato e Russia che, 25 anni fa, poneva ufficialmente fine alla ‘guerra …

[Usa: strage nella scuola, Biden chiede nuova legge sulle armi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjy.A.3JtxEoSYyDkSr1mTfo4WGO68KW8xxDdoqiN0PRMHuhXYodRKcRHxYUT0KFFENVYgzMJUIQ0YMYS5LYk2hp38Tw)

[Usa: strage nella scuola, Biden chiede nuova legge sulle armi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjy.A.3JtxEoSYyDkSr1mTfo4WGO68KW8xxDdoqiN0PRMHuhXYodRKcRHxYUT0KFFENVYgzMJUIQ0YMYS5LYk2hp38Tw)

Gli Stati Uniti restano sotto shock per la strage alla scuola elementare di Uvalde, in Texas, compiuta da un ragazzo di 18 anni e costata la vita a 19 bambini e …

[Oxfam sul dopo Davos: perderemo i progressi nella lotta alla povertà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjw.A.EXxjvCKBxEg5e2ldeDyDzfVG5TL3T_KTmf75lzUoQbceA_kDbVDmmsx0LX_HZXwD-kSqa-jy8-L-HUEmQqGLkQ)

[Oxfam sul dopo Davos: perderemo i progressi nella lotta alla povertà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjw.A.EXxjvCKBxEg5e2ldeDyDzfVG5TL3T_KTmf75lzUoQbceA_kDbVDmmsx0LX_HZXwD-kSqa-jy8-L-HUEmQqGLkQ)

Si è chiuso il World Economic Forum, con i timori di una drammatica recessione nel 2022. L’organizzazione non profit: siamo in un mondo scandalosamente iniquo, …

[Oltre la parola, i libri di Maria Lai alla Biblioteca Vaticana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjl.A.V7x1UQb9ieyE1bLQ6uVxVcbSlI-Dgf_X81cZ4tVV0tkugXFARLnScGPXW2Nr_PigT6CSu0S9za0O-9q9eN9bog)

[Oltre la parola, i libri di Maria Lai alla Biblioteca Vaticana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWE.Rct.BEjl.A.V7x1UQb9ieyE1bLQ6uVxVcbSlI-Dgf_X81cZ4tVV0tkugXFARLnScGPXW2Nr_PigT6CSu0S9za0O-9q9eN9bog)

Inaugurata questa mattina nello spazio espositivo della Biblioteca Apostolica la prima mostra di Maria Lai in Vaticano: “L’arte di tessere la libertà”. Resterà …

