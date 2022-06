Newsletter Vatican News 10 giugno 2022

(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNn.A.mGaNhn6qHs7r8fFnq5taTJ4eN4-fJXyYfv7n_nOMuqnLt_GhYLudQL4q6qxUW2_RphJxxcUF_vooPE5vRrZDpg)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

10/06/2022

[Il Papa alle famiglie: fare rete contro le piaghe di pornografia e utero in affitto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNt.A.lqUtCABGvia1vk1ZFwsQauMboIx3t2dU173JZmK3j9GupYvrZbNPEy6o9_kqjeJ9d7TkSsBjHF4ltWo7VEfwyA)

[article icon]

[Il Papa alle famiglie: fare rete contro le piaghe di pornografia e utero in affitto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNt.A.lqUtCABGvia1vk1ZFwsQauMboIx3t2dU173JZmK3j9GupYvrZbNPEy6o9_kqjeJ9d7TkSsBjHF4ltWo7VEfwyA)

Francesco riceve in udienza la Fafce, la Federazione delle Famiglie cattoliche europee, che celebra i 25 anni di fondazione e dice grazie per l’accoglienza dei rifugiati ucraini: “Lavorare per la pace, puntare su ciò che unisce e non su ciò che divide”. Poi avverte: “Avere figli non deve mai essere …

[Su richiesta dei medici il Papa rimanda il viaggio in Africa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFN3.A.k46YZindjZuIA72Km0kIVoVw8_h9-ac3UmpXndhXDaLw47hcJRMOcpHd4-hkFMCFCOJSzPUOAjdnpKruS3xoSw)

[article icon]

[Su richiesta dei medici il Papa rimanda il viaggio in Africa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFN3.A.k46YZindjZuIA72Km0kIVoVw8_h9-ac3UmpXndhXDaLw47hcJRMOcpHd4-hkFMCFCOJSzPUOAjdnpKruS3xoSw)

Il direttore della Sala Stampa, Matteo Bruni: “Il Santo Padre si vede costretto a posticipare il viaggio apostolico” in Congo e Sud Sudan previsto a inizio …

[Francesco e la Von der Leyen uniti per mettere fine alla guerra in Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFN1.A.h4w9OEmd8rt3_GSC_EnWfwro19ozOcW_8wrp68lQAO5kFSH83Y7KqU-YGfj3IytnsGXC2H_CcKLRSMrTKzYZiA)

[article icon]

[Francesco e la Von der Leyen uniti per mettere fine alla guerra in Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFN1.A.h4w9OEmd8rt3_GSC_EnWfwro19ozOcW_8wrp68lQAO5kFSH83Y7KqU-YGfj3IytnsGXC2H_CcKLRSMrTKzYZiA)

Colloquio stamani in Vaticano tra il Papa e il presidente della Commissione europea. Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti umanitari causati dal …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Organizzazioni mondiali cattoliche femminili: dare voce e visibilità alle donne](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFN4.A.p5ifZQhpfSDWIrk1YOZ51El9tea6hxPKemeiVKnyXCeEWVZAKeQr3465uh2xzbsFvVKEMDqQIdhZwI0cgvtwPA)



[Organizzazioni mondiali cattoliche femminili: dare voce e visibilità alle donne](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFN4.A.p5ifZQhpfSDWIrk1YOZ51El9tea6hxPKemeiVKnyXCeEWVZAKeQr3465uh2xzbsFvVKEMDqQIdhZwI0cgvtwPA)

Il 14 giugno si tiene a Roma la conferenza organizzata dall’UOMFC, María Lía Zervino, presidente generale, a Vatican News: l’obiettivo dell’Osservatorio …

[Gli Archivi di cinema e cultura cattolica, un patrimonio inesplorato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNw.A.m0AKjldnpOiJ_r804J-nSy_CDk7TE1I0-Q1xxpecRQS0Rj7U2aIT_T4w9dqf9_Qn2IY5B0vo1SnLrg82peOsmw)

[article icon]

[Gli Archivi di cinema e cultura cattolica, un patrimonio inesplorato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNw.A.m0AKjldnpOiJ_r804J-nSy_CDk7TE1I0-Q1xxpecRQS0Rj7U2aIT_T4w9dqf9_Qn2IY5B0vo1SnLrg82peOsmw)

Al termine del Convegno internazionale “La storia del cattolicesimo contemporaneo e le memorie del cinema e dell’audiovisivo”, organizzato dall’Università …

[In-Contro, La Lunga Notte delle Chiese nel segno del dialogo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNm.A.MaIT07o5DMgXdxBBGxRAs5x_1qAaV1ck0ZNM0CnAeZ2PNKGz0OHq4iAzXgyU6ESe5ZpHFdDpqtLh-SpfJCBAxw)

[article icon]

[In-Contro, La Lunga Notte delle Chiese nel segno del dialogo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNm.A.MaIT07o5DMgXdxBBGxRAs5x_1qAaV1ck0ZNM0CnAeZ2PNKGz0OHq4iAzXgyU6ESe5ZpHFdDpqtLh-SpfJCBAxw)

Con centinaia di eventi culturali e di riflessione, ad ingresso gratuito, organizzati dalle tante associazioni e diocesi italiane coinvolte, il 10 giugno torna …

[Reggio Calabria: inaugurato il primo cimitero per migranti vittime del mare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNp.A.CgugvEB5mf3NxVYzEdHXqisVtpLCDLnYhppAJeWF0I8CBLc3wNhyeDkP-FGJ0Vjxn4_XlhrXIVw-Sy7p-Hcj3g)

[article icon]

[Reggio Calabria: inaugurato il primo cimitero per migranti vittime del mare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNp.A.CgugvEB5mf3NxVYzEdHXqisVtpLCDLnYhppAJeWF0I8CBLc3wNhyeDkP-FGJ0Vjxn4_XlhrXIVw-Sy7p-Hcj3g)

“Un atto cristiano e politico nel senso più alto del termine” cioè ispirato alla tutela del bene comune. Così a Vatican News l’arcivescovo calabrese monsignor …

[Papa Luciani, da un colpo di fionda al Soglio di Pietro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNq.A.ucQQZ36JjKMY7g1JnvvaLmEpZFar13xYVa2gpIOvHWWYLa0CZgtZrANujEfo9VZ404rix6B3wEwHcMHhi2z9Tw)



[Papa Luciani, da un colpo di fionda al Soglio di Pietro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNq.A.ucQQZ36JjKMY7g1JnvvaLmEpZFar13xYVa2gpIOvHWWYLa0CZgtZrANujEfo9VZ404rix6B3wEwHcMHhi2z9Tw)

Albino Luciani sarà proclamato beato il 4 settembre. Di lui si ricorda il pontificato breve e la morte improvvisa ma la vita del Papa di Canale D’Agordo …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNz.A.S67g2HCfBTxojzmB2_9ASEa08ufn7eDPMfENgQgGwuNaKyS-4iAVuk-bjfk7B6vgbIt__tHUqB7WvNT4jIkEqw)

[article icon]

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNz.A.S67g2HCfBTxojzmB2_9ASEa08ufn7eDPMfENgQgGwuNaKyS-4iAVuk-bjfk7B6vgbIt__tHUqB7WvNT4jIkEqw)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFN2.A.J3F_2Tzta8x7J3qtvxdNocOKg8hjYDVR0lIRGa_yJhraXrx-ekvl15Qo2BIc0eTKvHoHGCMUdURZaGoX5Iaqug)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFN2.A.J3F_2Tzta8x7J3qtvxdNocOKg8hjYDVR0lIRGa_yJhraXrx-ekvl15Qo2BIc0eTKvHoHGCMUdURZaGoX5Iaqug)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

PRIMO PIANO

[Putin e von der Leyen: botta e risposta a distanza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNj.A.6FrepeXzhLGY-m9JAWCsDfUVl3jCaHilmchdtukLHgMOl_-7yKk1EPkDfF2rbd8cFpfnyNWdmKtc6RKiSFCpDQ)

[article icon]

[Putin e von der Leyen: botta e risposta a distanza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNj.A.6FrepeXzhLGY-m9JAWCsDfUVl3jCaHilmchdtukLHgMOl_-7yKk1EPkDfF2rbd8cFpfnyNWdmKtc6RKiSFCpDQ)

Putin parla ai giovani imprenditori russi: il Paese “non si isolerà come fece l’Urss”, e promette aperture verso Asia, Africa e America Latina. Dura replica di …

[Nucleare: l’Iran spegne le videocamere di sorveglianza dell’Aiea](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNx.A.Un5XtnuBAx-_Ru9CPRLkfEIBckUiPjX1WtXOFEBJJdjMdGuMN9Rum9USrapxWNPhKsb5JCXpLO_pF7IAwCyyHA)

[article icon]

[Nucleare: l’Iran spegne le videocamere di sorveglianza dell’Aiea](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNx.A.Un5XtnuBAx-_Ru9CPRLkfEIBckUiPjX1WtXOFEBJJdjMdGuMN9Rum9USrapxWNPhKsb5JCXpLO_pF7IAwCyyHA)

La decisione di Teheran arriva dopo un risoluzione dell’organizzazione che sottlinea la mancata collaborazione della Repubblica Islamica nelle trattive per …

[Castiglione Cinema 2022, professionisti a confronto sulla crisi del settore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNu.A.AyNLz0Q8xLstRXdAzfVjpw5px2uceWvI2tt2FuqzvJBn8ZpLl7oVVJE2zGTGG8gz_6T6c9uVhJ3DgavkHHIhiA)

[article icon]

[Castiglione Cinema 2022, professionisti a confronto sulla crisi del settore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNu.A.AyNLz0Q8xLstRXdAzfVjpw5px2uceWvI2tt2FuqzvJBn8ZpLl7oVVJE2zGTGG8gz_6T6c9uVhJ3DgavkHHIhiA)

La quinta edizione del festival promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo della Cei, fatto di proiezioni e incontri del pubblico con registi e attori, …

[40 anni fa usciva nelle sale “E.T. l’extra-terrestre”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNo.A.ko7DoLrLk5FoIyfdbARL_uqhWl-nncCcwqWx34NWL7tdUkZrIMHkedQt-ljFvbJy6hgnQCbGUngNzrmV-rceow)

[article icon]

[40 anni fa usciva nelle sale “E.T. l’extra-terrestre”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNo.A.ko7DoLrLk5FoIyfdbARL_uqhWl-nncCcwqWx34NWL7tdUkZrIMHkedQt-ljFvbJy6hgnQCbGUngNzrmV-rceow)

Puntata di Doppio Click, programma della Radio Vaticana, dedicata alla celebre pellicola diretta dal regista Steven Spielberg e uscita nelle sale statunitensi …

[Il film E.T., un racconto non così distante dal Vangelo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNk.A.btimIY-nfLKVMOIbSMQFATkMEJLGY3WcJekvdqT0eLfa10Xz5FvlrbfE2Kk8hWmDlHEZnuN03mznZD26HVliIg)

[article icon]

[Il film E.T., un racconto non così distante dal Vangelo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFNk.A.btimIY-nfLKVMOIbSMQFATkMEJLGY3WcJekvdqT0eLfa10Xz5FvlrbfE2Kk8hWmDlHEZnuN03mznZD26HVliIg)

Sono passati 40 anni dall’uscita del film “E.T. l’extra-terrestre”. Monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EYw.Rct.BFN5.A.KSNTbUk6OTw45maTX-o567t2DEDXkegSISsOtI0jTaIs6ZZveb4vKLgyG2p4QKwzsPEA5w1br_wgfY3_4RahHg)

SOCIAL

🔊 Listen to this