(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKO.A.m7FlML4Y0NU5LkDClTiV0z7PeYNW_vOvGYEB5x4qBZhrBtGyBPX1XXdvkhR37ZFzxJRoB__Us6qD__mICIopHg)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

07/04/2022

[Il Papa: i sacerdoti che confessano siano ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKj.A.__DpDn0vsTn9ygUsF-TZuEjZZiAitvj76MVRY8gJVimLmJENq3M-2TiZAyLxxvrfiIgZbo2NmZWHL_EQ2fhUJQ)

[article icon]

[Il Papa: i sacerdoti che confessano siano “grandi perdonatori”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKj.A.__DpDn0vsTn9ygUsF-TZuEjZZiAitvj76MVRY8gJVimLmJENq3M-2TiZAyLxxvrfiIgZbo2NmZWHL_EQ2fhUJQ)

A 500 anni dall’elezione sul soglio pontificio di Adriano VI, Francesco ne rievoca l’esempio di vita parlando alla comunità del Pontificio Istituto Teutonico di Santa Maria dell’Anima di Roma. E ricordando l’operato del suo predecessore esorta: un sacerdote deve essere misericordioso e uomo di pace

[Il Papa affida le meditazioni della Via Crucis alle famiglie](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKN.A.HUv6Kgm_lVKzxcKDQZqKigUX-rJgNJ5QdT_o_IUH-zQcJf8T7wYrke44dMxmpOmwWbAhvLCh8uoCK335m4hCSg)

[article icon]

[Il Papa affida le meditazioni della Via Crucis alle famiglie](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKN.A.HUv6Kgm_lVKzxcKDQZqKigUX-rJgNJ5QdT_o_IUH-zQcJf8T7wYrke44dMxmpOmwWbAhvLCh8uoCK335m4hCSg)

Si tratta di famiglie legate a comunità ed associazioni cattoliche di volontariato ed assistenza. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo …

[Il Papa ai vescovi spagnoli: accompagnare le vittime di abusi, sono al centro di tutto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKc.A.8cE2hgA4XRY71zasUz77vwJMI8oI4jPkElxOsvuuqYKcsdU2Dnyd26pyge2bUqn6qvIgithdsBkf-HHuXywn1g)

[article icon]

[Il Papa ai vescovi spagnoli: accompagnare le vittime di abusi, sono al centro di tutto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKc.A.8cE2hgA4XRY71zasUz77vwJMI8oI4jPkElxOsvuuqYKcsdU2Dnyd26pyge2bUqn6qvIgithdsBkf-HHuXywn1g)

In udienza da Francesco oggi, nel Palazzo Apostolico, il presidente della Conferenza episcopale, il cardinale Omella, con il vicepresidente Osoro e il …

[Papa Francesco e la necessità di un’ONU più efficace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKL.A.Gedh8YT96qYDsgCRnNIJ73AIQ4r45nKRuSfFCw0I5A8duYwQlA4N54KPimn8qK2GjqyojsQKu8KJnRE8DxB91A)

[article icon]

[Papa Francesco e la necessità di un’ONU più efficace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKL.A.Gedh8YT96qYDsgCRnNIJ73AIQ4r45nKRuSfFCw0I5A8duYwQlA4N54KPimn8qK2GjqyojsQKu8KJnRE8DxB91A)

Nei suoi interventi alle Nazioni Unite, come pure nella “Fratelli Tutti”, il Pontefice ha sempre incoraggiato una riforma dell’ONU per dare reale concretezza al …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Parolin: evitare escalation in Ucraina, a Bucha inspiegabile accanimento contro i civili ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKh.A.CAQ5SZM-WRZo-Cbt5_VQqDbZgmBHspi_cHpdS_UWMNwL8ZDO5hdN9D4pselL2YEnZIoUx02LreLmnWkdCMSkYQ)

[article icon]

[Parolin: evitare escalation in Ucraina, a Bucha inspiegabile accanimento contro i civili ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKh.A.CAQ5SZM-WRZo-Cbt5_VQqDbZgmBHspi_cHpdS_UWMNwL8ZDO5hdN9D4pselL2YEnZIoUx02LreLmnWkdCMSkYQ)

Il segretario di Stato, a margine di un evento alla Radio Vaticana, commenta le recenti notizie provenienti dal Paese est-europeo e conferma l’eventualità di un …

[Bassetti compie 80 anni, “la vita è più bella se vissuta per gli altri’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKY.A.__0S8Il9jT_3VwJAoI-e-gRGQ3vFvPeo9V-3Pnya4xFdwFdVeWIVktQx6Sd4oeN8Ipd_twde7ZOdHqchWOBzRQ)

[article icon]

[Bassetti compie 80 anni, “la vita è più bella se vissuta per gli altri”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKY.A.__0S8Il9jT_3VwJAoI-e-gRGQ3vFvPeo9V-3Pnya4xFdwFdVeWIVktQx6Sd4oeN8Ipd_twde7ZOdHqchWOBzRQ)

In un messaggio di ringraziamento per gli auguri arrivati in occasione del suo compleanno, il presidente della Conferenza episcopale italiana esorta a pregare …

[Burkina Faso, rapita una missionaria americana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKR.A.aQ7PBWcjXJIV3hxqlzshhPlF5nOrrnck9oJQSbue_FXV-lmAgmNOHqJxrBjIPOugy8Sx5qmA7ItAQrTOA91_CA)

[article icon]

[Burkina Faso, rapita una missionaria americana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKR.A.aQ7PBWcjXJIV3hxqlzshhPlF5nOrrnck9oJQSbue_FXV-lmAgmNOHqJxrBjIPOugy8Sx5qmA7ItAQrTOA91_CA)

Un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione, nella notte tra il 4 e il 5 aprile, nella comunità delle suore della parrocchia di Yalgo portando via suor …

[Perù, revocato il coprifuoco. La Chiesa: misura “sproporzionata”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKa.A.ZNtyzOpFm4cVlgXN6FP1x63ZWF-IN3HeK6GAA5sHXODbduLtN4q9v1IHMqe8dhgkUv-eJ8T49sflFehzZp2Mvw)

[article icon]

[Perù, revocato il coprifuoco. La Chiesa: misura “sproporzionata”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKa.A.ZNtyzOpFm4cVlgXN6FP1x63ZWF-IN3HeK6GAA5sHXODbduLtN4q9v1IHMqe8dhgkUv-eJ8T49sflFehzZp2Mvw)

Il presidente peruviano Pedro Castillo ha revocato lo stato di emergenza e il coprifuoco che aveva imposto a Lima e Callao il 4 aprile nel tentativo di frenare …

[Disparità e discriminazione dei lavoratori migranti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKJ.A.YfgQre2HenwNd3G0pOFTmfHI5m_bDYn9zxOYEb6p8t9s68nZOLtvnR_IWR-HXIpCH2BegB4OFYbyE_zqkuLIJQ)

[article icon]

[Disparità e discriminazione dei lavoratori migranti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKJ.A.YfgQre2HenwNd3G0pOFTmfHI5m_bDYn9zxOYEb6p8t9s68nZOLtvnR_IWR-HXIpCH2BegB4OFYbyE_zqkuLIJQ)

Pubblichiamo il bollettino mensile della sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale. Il Numero di marzo è …

[Parolin: soprattutto in questo tempo di guerra e pandemia Dio non ci lascia mai soli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKZ.A.YQe0BjhIsRdtFX-oHxQsgpiaWOr157xxpFWcDlVs35YZWbQ_ZQjSDTj-3RDXstIRHQgAObUpYY5H9hIejxTc4Q)



[Parolin: soprattutto in questo tempo di guerra e pandemia Dio non ci lascia mai soli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKZ.A.YQe0BjhIsRdtFX-oHxQsgpiaWOr157xxpFWcDlVs35YZWbQ_ZQjSDTj-3RDXstIRHQgAObUpYY5H9hIejxTc4Q)

Partecipando alla presentazione di un prodotto multimediale (cd e videoclip) registrato in Vaticano, editato da Lev, con le voci corali di ragazzi e ragazze …

[Crisi ecologica e morale: c’è bisogno di “un’altra logica’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKI.A.yql1VR9nm7VnBwQUKaSB9Lj7Q936mRzG4y4X7F528DCt1sRM3Hil25faWX2snP48SWXFWHPhtNfwbs2phT_5yw)

[article icon]

[Crisi ecologica e morale: c’è bisogno di “un’altra logica”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKI.A.yql1VR9nm7VnBwQUKaSB9Lj7Q936mRzG4y4X7F528DCt1sRM3Hil25faWX2snP48SWXFWHPhtNfwbs2phT_5yw)

Teologia e azione: si muove in diversi ambiti la riflessione proposta dal convegno, organizzato dall’Istituto Universitario Salesiano di Venezia, intitolato …

[Pandemia e giornalismo sotto la lente della Fratelli tutti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKf.A.pXC0C3wFz3Q4yHPi4W3oMT65weZSPT5K7HxlwX6VvgygxyWceZ7Ju81kC-Q08CLMTD8ONXsnXmPnuvsd1LC5Qg)

[article icon]

[Pandemia e giornalismo sotto la lente della Fratelli tutti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKf.A.pXC0C3wFz3Q4yHPi4W3oMT65weZSPT5K7HxlwX6VvgygxyWceZ7Ju81kC-Q08CLMTD8ONXsnXmPnuvsd1LC5Qg)

L’approccio dei media al disagio sociale e alle nuove povertà durante la pandemia: è stato il tema del convegno organizzato dal Comitato della Regione Lazio per …

[La Madonna Odigitria che tiene in braccio ogni bimbo ucraino](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKQ.A.uc2j-53rQYi0d4_qgy8thb7jTfaGyXy-wfUcNi_gS0Pdjc29RX8nHRVLyjitZjWqKFYjpjC_eit61Atpe2aShA)

[article icon]

[La Madonna Odigitria che tiene in braccio ogni bimbo ucraino](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKQ.A.uc2j-53rQYi0d4_qgy8thb7jTfaGyXy-wfUcNi_gS0Pdjc29RX8nHRVLyjitZjWqKFYjpjC_eit61Atpe2aShA)

Sull’Osservatore Romano la storia dell’icona collocata nella Sala del Tronetto del Palazzo apostolico dove stamani il Papa ha ricevuto il nuovo ambasciatore di …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKS.A.uMsNoy_Ntf8UyiL3NyEWIckgulFJBKEYLP6wYSsafC0KGvBLXlBn4ktxTbyvt186lazPV81FzRHdsF9xqEQrcg)

[article icon]

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKS.A.uMsNoy_Ntf8UyiL3NyEWIckgulFJBKEYLP6wYSsafC0KGvBLXlBn4ktxTbyvt186lazPV81FzRHdsF9xqEQrcg)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKP.A.UJVbUHTTs9yi-n_SWqSN3GRTrxfK7teiBEx0iEo9U3ASyCoUnla5REDiEo_I0ShYSej83pXL6z7PaDEGt7-SHQ)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKP.A.UJVbUHTTs9yi-n_SWqSN3GRTrxfK7teiBEx0iEo9U3ASyCoUnla5REDiEo_I0ShYSej83pXL6z7PaDEGt7-SHQ)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKU.A.-5ShMaBMopZno-Yw5Vm82R0y8qSoWWL-lPT69C49d78ww0h1KX-6dpQcmccXTw6Pi4MbeE1F5kBmdyhGpCVdrA)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKU.A.-5ShMaBMopZno-Yw5Vm82R0y8qSoWWL-lPT69C49d78ww0h1KX-6dpQcmccXTw6Pi4MbeE1F5kBmdyhGpCVdrA)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Ucraina, i profughi arrivano in Messico. Nuove sanzioni per Mosca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKH.A.N4ZALs6yvcGGX4ttHANvZNUu0bz7wvoLHufwvxPInT71vaZs1pUo1Y16XKTAaqt_NHOJjsujD5ZMiEwysF2qUA)

[article icon]

[Ucraina, i profughi arrivano in Messico. Nuove sanzioni per Mosca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKH.A.N4ZALs6yvcGGX4ttHANvZNUu0bz7wvoLHufwvxPInT71vaZs1pUo1Y16XKTAaqt_NHOJjsujD5ZMiEwysF2qUA)

Mantenere le sanzioni e rafforzare la nostra difesa: questa la linea della Nato sul conflitto in corso. Zelensky definisce ‘efficaci’ le misure di isolamento …

[Rischio nucleare, il fisico Maiani: non è imminente ma bisogna fermare il conflitto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKM.A.zM5un0F_F7IuyQkDhP5rbVo0O-VDIznRQkY1MnrQ_rWmFxpMXwGWBIHMz3Mg4MAUdP4aXjzyN_K1crYvKmRJVA)

[article icon]

[Rischio nucleare, il fisico Maiani: non è imminente ma bisogna fermare il conflitto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKM.A.zM5un0F_F7IuyQkDhP5rbVo0O-VDIznRQkY1MnrQ_rWmFxpMXwGWBIHMz3Mg4MAUdP4aXjzyN_K1crYvKmRJVA)

Di rischi nucleari e controllo degli armamenti si parla da oggi in una tre giorni di convegno internazionale promosso dall’Accademia dei Lincei nel quadro dei …

[I detenuti di Alessandria dipingono per la pace in Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKb.A.73oRHJYorvZU2ZAJOJX6Ap-hfN440olnBkBWQeDVu0F55wC1Xd4iVMnBYoslMO0EY6a6itqvtLUdaKTIqXvQJw)

[article icon]

[I detenuti di Alessandria dipingono per la pace in Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKb.A.73oRHJYorvZU2ZAJOJX6Ap-hfN440olnBkBWQeDVu0F55wC1Xd4iVMnBYoslMO0EY6a6itqvtLUdaKTIqXvQJw)

L’iniziativa del laboratorio d’arte “Artiviamoci”, attivo da oltre dieci anni nell’istituto di pena San Michele. Gli ospiti hanno riprodotto l’opera “Colomba …

[‘Che cos’è la verità? Cristo e Pilato’, il ponte dell’arte tra i muri della guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKW.A.gqL26zV6aUY4KImX3ysVBl4_X2HuBmuQax5_zal6Whor1jsL5JMKlOdg7RXNxQa3wyz_bZDtgSAfaaYyxQdCFw)

[article icon]

[“Che cos’è la verità? Cristo e Pilato”, il ponte dell’arte tra i muri della guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKW.A.gqL26zV6aUY4KImX3ysVBl4_X2HuBmuQax5_zal6Whor1jsL5JMKlOdg7RXNxQa3wyz_bZDtgSAfaaYyxQdCFw)

Il celebre dipinto del pittore russo Nikolaj Ge è conservato a Mosca ma ha un “gemello” in Ucraina, a Odessa, tra i fronti del conflitto. L’artista, di profonda …

[‘Out of Stage’, il tema della Biennale Musica 2022 di Venezia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKX.A.CfhzH5UBVcCCKNzgSs6XLIEFQZGolRX9yfJExTl04PIIZlcHw2tClx5YPWwhLV6YHhDJePF7sRlNSGSFpLGaLQ)

[article icon]

[“Out of Stage”, il tema della Biennale Musica 2022 di Venezia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKX.A.CfhzH5UBVcCCKNzgSs6XLIEFQZGolRX9yfJExTl04PIIZlcHw2tClx5YPWwhLV6YHhDJePF7sRlNSGSFpLGaLQ)

Sull’Osservatore Romano la presentazione dell’importante rassegna, tra i momento clou ci sarà la consegna del Leone d’Oro a Giorgio Battistelli, uno degli …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMk.Rct.BCKV.A.dy1mEqfyd2rnjjkOAZ_QXxmLIW0Xpv5sOAN9FSwujMwBUre4PuwhIKlFSdG6dlJ1pBHaMcuGe1UyUjDGPMNu8A)

SOCIAL

🔊 Listen to this