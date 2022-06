(AGENPARL) – lun 06 giugno 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXz.Rct.BFAB.A.Cx0SyvrUNkBPVcG1Gho5RHnRuQScFayOMYSKVCd1pkUH5jVCthYlEIhpCpwTLhgO39OGPaFQjvzrUZcarswnGA)

06/06/2022

[Il Papa: il dialogo interreligioso oggi cruciale per costruire insieme la pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXz.Rct.BFAQ.A.q3k9k_hfoy7-JAZXEriONs3WMCGPpitkeDFKr_AJNBTXYm91isc_RLqpjbGLgVwaJQ9wUEuW-GZXkckkLFa0RA)

Alla plenaria del Dicastero dedicato al rapporto con le altre fedi, Francesco invita a considerare le storie, i desideri, le ferite, i sogni di ogni credo religioso: tra violenza distruttiva e indifferenza c’è sempre l’opzione della “convivialità delle differenze”, un cammino della ricerca di Dio …

[Il Papa riceve il premier di Gibilterra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXz.Rct.BFAC.A.B2atOE_uv8QNGFDZsS47XHRRznbTUtaTVN8Yi2z9EETkdrLMStrPL-Ke1E4clw4Vv2QWyI3fV62tdmUdPF_oyA)

Durante la mattinata di oggi, Francesco ha incontrato in udienza il capo di governo del territorio d’oltremare britannico, Fabian Picardo, accompagnato dalla …

[Attentato in Nigeria: quando il dolore è trascurato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXz.Rct.BFAW.A.FsZIsoeX__OhPbASKOgc8TWQfy22JugnsPW0d8JcZq1ryiD-e7jkm-K6PoRS_nwz_RWM8Mo1QmAjvMupps43_w)

La terribile strage compiuta in una chiesa cattolica in Nigeria non ha avuto il risalto dovuto su tanti grandi mass media mondiali. Esiste nei fatti una …

[Nigeria, suor Agnes: ‘Siamo terrorizzati ma restiamo accanto alla gente’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXz.Rct.BE__.A.aZsX9rlsX4NggyOJR12UZquqmuYtwNsetKKQk_4PEWBYRGWu_lDvtEAiIPK-s-pMBnqo2AikIuaVc51aLOsfXQ)

Come il Papa, che ha espresso ieri dolore e ha assicurato la sua preghiera, i vescovi e la Chiesa tutta del Paese teatro della strage di Pentecoste, sono vicini …

[Nigeria, l’attacco frutto di una strategia di destabilizzazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXz.Rct.BFAD.A.88Wnh0Z6IknRrHiZxXf9JySlxmCpKFxEOaE1iZlMNJzamVEKjIOcXhSzy7HPkV61NUX1nhexIOmm7usnpo-v4Q)

Su L’Osservatore romano l’analisi di un esperto indaga i motivi della strage di Pentecoste tra i cristiani di Owo, avvenuta in un Paese che è la metafora delle …

[Ucraina, il vescovo di Kharkiv: la guerra è il male, la fede ci conforta come un abbraccio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXz.Rct.BFAL.A.b8MtEOKBDIktZrDJnaW03fVp76OCla-AK5HAbJdSE7OaNG93O1_MmKF_EotOvUs-gqfev-IOVjUuU3sV-SQcMw)

Una delle diocesi più grandi del Paese è tra le zone più colpite dal conflitto ed è in gran parte occupata dalle truppe russe. Monsignor Pavlo Honcharuk, che ha …

[Mincione: io non volevo vendere il Palazzo di Londra, per me è stata una sconfitta](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXz.Rct.BFAF.A.16fR2SZlDq-MB1JbLIRdKG9KQyu2ogKi5ABLA8xiQE3iqKmzKMFqg_a1BMLbS84wjmPgmvHrzBlUYJBs8CcIYA)

Ventesima udienza del processo per presunti illeciti compiuti con i fondi della Segreteria di Stato. Interrogato per circa sette ore il finanziere, che …

[Accesso alla Terra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXz.Rct.BFAR.A.eloHnDo1hLUdMgD68eyiHk9v5BkaeteyEgFoR1HM0fN4zo29OskCCkWG9doB4hrZ7b1qT7A-XfPTr_Qj8pHsqA)

Nel Dizionario della Dottrina sociale della Chiesa, Sara Balestri si sofferma sulle disuguaglianze prodotte dall’accaparramento della terra che vanno …

[Da tutto il mondo alla Gregoriana per parlare di ecologia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXz.Rct.BFAA.A.p8-bgGD6kBbyATwgCK3bsmx0oQLpByp5ioV8SDz-CxpuHX0FVrbxAyr_s81U1qnyDxAvb79w8psEqPz3CdMi2Q)

Sinergia è la parola chiave della Conferenza che richiama per tre giorni all’Università Gregoriana esperti da tutto il mondo. Si discute di transizione …

[Presente e futuro delle onde corte analizzato da esperti italiani e vaticani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXz.Rct.BFAS.A.6S75ZfOFsryhFZFZrPHA3h1k5-Zdz6A_pCMd2FO-fFSAR658CgeAHBwdsaakuubyRUzuUkxBdnCoagpgpvPGWQ)

In un incontro nella sede storica della Radio Vaticana, la riflessione sulle nuove opportunità offerte dalla tecnologia contemporanea al sistema col quale …

[Food Safety. Allarme di Sacru sulla sicurezza alimentare globale ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXz.Rct.BFAT.A.ZTkCX9hS9Pa1R5VqZOnDBxLVnEarZmpeMNhCUoocOMOOdfBWySVl24CU8-kZw8sRIF7i4ZV0H-CHrdKCZ_ppzA)

In occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare (World Food Safety Day), martedì 7 giugno, SACRU, alleanza strategica di università cattoliche …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXz.Rct.BFAO.A.KuvSDQq9vWt0ZFChwqj5JWr2we7vCKnb7BiDQ3cHClN8tBj1taxW2G0_JnX-0Ablz0VwnXo-PB-tUNdtfV99ag)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

Albino Luciani sarà proclamato beato il 4 settembre. Di lui si ricorda il pontificato breve e la morte improvvisa ma la vita del Papa di Canale D’Agordo …

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

[Ucraina, Zelensky al fronte: ‘Libereremo le città occupate’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXz.Rct.BFAJ.A.74zrheHh6arMVqc4jgTY5pXAroVKgaxQA8inGMrCStdanqHZkl9gO0rgIpc_pdFuxooO5qUb2fGIIOvZxz0lAQ)

Mentre proseguono i bombardamenti russi nel Paese, cresce l’attesa per la visita del ministro degli esteri russo Lavrov in Turchia. Ieri pomeriggio il …

[La Gerusalemme ritrovata al Colosseo. Storia di un restauro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXz.Rct.BFAU.A.YGuPAFP-NNBOd3YW7ffncVFIyG6t76-7SHnODRfEGzYxIgYveoZDjrSzwprVmdmmiiktTPSKsgkyeblQrzGrDw)

“Gerusalemme al Colosseo. Il dipinto ritrovato”: si intitola così il volume edito da Electa che sarà presentato questo pomeriggio a Roma. Il libro presenta i …

