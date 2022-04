Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

27/04/2022

[“Soffitte in piazza”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=60735)

Circoscrizione 3^

Soffitta troppo piena? Libri che non leggi? Abiti che non indossi? Oggetti che non utilizzi? “SOFFITTE IN PIAZZA” in collaborazione con il “DBA Italia ODV” … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=60735)

[Dante il manuale del buon cittadino](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65766)

Circoscrizione 3^

“Dante il manuale del buon cittadino” tre serate alla scoperta di un Dante poeta e profeta, per il “ben far” di ogni città Gli eventi si terranno presso … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65766)

[Tris di scritti & delitti](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81158)

Biblioteche

Mese di maggio all’insegna del giallo – thriller presso il Centro Audiovisivi. Tre appuntamenti per tre scrittori veronesi che presenteranno le loro opere. Una grande opportunità per … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81158)

[Avanzando – L’arte di non sprecare](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81167)

Due giornate di dibattiti, iniziative ed attività aperte alla cittadinanza per promuovere e condividere buone pratiche di prevenzione degli sprechi alimentari 14 e 15 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81167)

[Soffitte in Piazza 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81170)

Ritornano gli attesi mercatini dell’usato di “Soffitte in Piazza” Edizione 2022, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81170)

[Ci sto? Affare futuro! – Scambi & Comunità](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81177)

Torniamo di nuovo in 3^ Circoscrizione con il progetto Ci sto? Affare futuro! Questa volta saremo attivi presso lo STEPSpoint dedicato all’economia circolare, che funge da ombrello … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81177)

[Festa di primavera](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81178)

Circoscrizione 2^

Mercatino solidale con creazioni fatte a mano in collaborazione con ManualMenteArte ed Eurodonne. Il ricavato andrà a favore del progetto “Accoglienza dei bambini ucraini con DBA”. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81178)

[“All’Ombra delle Mura”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81179)

Circoscrizione 1^

La 1^ Circoscrizione in collaborazione con l’ Associazione DBA Italia ODV propone alla cittadinanza tre passeggiate domenicali con accompagnatori, dedicate a famiglie, bambini e anziani … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81179)

[Cibo e vino nella Verona antica: giornata di studi all’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81181)

Venerdì 29 aprile 2022, a partire dalle ore 9.30, è in programma la giornata di studi Cibo e vino nella Verona Antica In Veronensium mensa. Food and wine in ancient Verona … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81181)

[Premio Beatrice – Premio Solidarietà 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81183)

Sabato 21 maggio 2022 Teatro Ristori serata di intrattenimento con ospiti del mondo dello spettacolo e candidati al premio Scopo prioritario dell’associazione Il Sorriso … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81183)

[Presentazione del libro “Clima e ghiacciai. il caso Dolomiti”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81185)

Sabato 30 aprile 2022, alle ore 16, nella Sala Ruffo del Museo di Storia Naturale di Verona, è in programma una conferenza in occasione della pubblicazione del libro di Franco Secchieri … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81185)

[Vittoria Alata di Brescia | Conferenza di Stefano Karadjov e Francesca Morandini](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81187)

Martedì 3 maggio 2022, alle 17.30, nella Sala Convegni della Gran Guardia, ultimo appuntamento con le conferenze dei Musei Civici 2021 – 2022 . Ospiti Stefano … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81187)

