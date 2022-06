Newsletter Bandi e gare d’appalto

(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

08/06/2022

[Tributi – Rimborsi quote IMU di competenza erariale indebitamente versate nelle annualità precedenti – CIG: ZCB3678B47](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81621)

[Tributi – Determinazione di impegno di spesa a favore di ANAC per il pagamento del MAV relativo alla trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione – servizio di supporto inerente la verifica dati tra applicativo ICP e CUP](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81622)

[Avviso di indagine di mercato – servizio di rilegatura per la durata di anni due.](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81632)

Si allega documentazione relativa alla gara. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81632)

[Bando di gara telematica n. 22/22 – Servizi di copertura assicurativa – n. 7 lotti](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81455)

