(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 Anziani – Senior – Salute – Sanità – Benessere – Famiglia – Prevenzione – Sociale – Stili di vita

[Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://customer26832.musvc3.net/e/r?q=Js%3dFuJtQ_sqWx_41_vyTp_6D_sqWx_36fdiSf.Cn1mJtF.rCu_HU1Q_RjD_sqWx_36vLm.1wNy_HU1Q_Rj_PRsT_ag7mH_sqWx_44zRqJyX-A9p_PRsT_aeH3_PRsT_Z7N_vyTp_7BqL_vyTp_6dj_HU1Q_R0V_sqWx_44tT_sqWx_3V_vyTp_7BrHuX4W_vyTp_6dy_HU1Q_ShNw_HU1Q_R0Z_sqWx_3V2_PRsT_aeFz_PRsT_Z74_vyTp_7BfV9ds_HU1Q_R09.A_HU1Q_R0V_sqWx_44tN_sqWx_3V2W3XDDdRh08WkW1e9b_sqWx_3V2_PRsT_aeFz_PRsT_Z7_HU1Q_R0D_sqWx_44uM_sqWx_36_RkMm%26g%3dZ7X7Z%26e%3dCyQw37.LfJ%26mQ%3d4QDe%26m%3dS%26r%3dZ5SB%26M%3d8V6Z2%26J%3d-6YAS7a0UDb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

newsletter n.15 del 19 aprile 2022

https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3d7Y9S7%26E%3d4%26D%3d7W4X%26t%3dZ7R7T%26v%3d8yMq_HVvQ_Sf_KRsU_Ug_HVvQ_RkPxM.x8o9tKjJfEj1.nM_sqXs_367c3R_wtTp_79AT_wtTp_79uHz9g1-k4mI1f4bt-KjIfKd9r8oJt-7bDsB-dEqIjIh8-bDhHs1-x8o9tK_sqXs_36%26i%3dFvI164.DjM%26jI%3d8TAW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

[La truffa del falso risarcimento danni colpisce ancora i Senior](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3d2XET2%26D%3d0%26E%3d2V0Y%26o%3dYCS2S%262%3d9tLw_IQuW_Ta_JXtP_Tm_IQuW_SfO4N.s7u0oJpKaDp2.iL_yrSr_972b9S_rsZq_28GU_rsZq_281Iu8m2-f3sJ2a3ho-JpJaJj0m7uKo-6hEnA-jFlHpJc7-hEcGy2-s7u0oJ_yrSr_97%26d%3dE2Jv50.EeL%26pJ%3d3SGX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Ecco perchè è necessario prestare sempre molta attenzione in queste situazioni](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3dAcMWA%26I%3dH%26H%3dAaHb%26x%3ddKVAX%260%3dB3Q5_LZze_Wj_OfwY_Yu_LZze_VoTBQ.2B3CxOxNjIx5.rQ_7ubw_G0AgGV_1xht_ACOX_1xht_AC9L4Cu5-o81M5j8px-OxMjOrCvB3Nx-ApHwF-rIuMxMlB-pHlL75-2B3CxO_7ubw_G0%26m%3dJ0M50H.HnQ%26xM%3dBXOa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=6%3dFZNVF%26F%3dI%26G%3dFXIa%263%3daLUFU%26A%3dA8N6_Kewf_Vo_Lgvd_Vv_Kewf_UtQCP.794B3LyMoFy4.wN_8tgt_H9FdHU_6uis_F0PW_6uis_F00K90v4-t52L4o5q3-LyLoLsB194M3-8qG2C-sHzJyLq9-qGqI84-794B3L_8tgt_H9%26r%3dGAL07I.GsN%26yL%3dGUPZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=0%3d8a8Z8%26G%3d3%26K%3d8Y3e%26u%3db6Y8V%26u%3dEzOp_OWxP_Zg_MQzV_Wf_OWxP_YlRwT.y0nFuMiQgGi8.oO_rxYu_2C8e2Y_xvSw_8A0a_xvSw_8AaK6DaKo-8oJ8g6ak-9oSk-QiSkMe-QkMz8-kO-e0iJ-uKo9e8-tDeKz0-m8r0_rxYu_2C%26j%3dHuP283.KkO%26iP%3d9V0d&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

[Anziani, come e dove vivere la terza età? Ecco un’idea niente male.](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=8%3d2Z9X2%26F%3d4%26I%3d2X4c%26o%3da7W2U%26v%3dCtNq_MQwQ_Xa_LRxP_Vg_MQwQ_WfQxR.s9oDoLjOaFj6.iN_svSt_3A2d3W_ruTu_20AY_ruTu_20bIzCbIi-7pH6a5be-8pQe-PjQeLf-OeL16-eN-f8cI-vIi8f6-nCfIt9-n6l9_svSt_3A%26d%3dGvNv74.IeN%26jN%3d3UAb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Tanti anziani si interrogano sulle possibili alternative legate alla terza età, eccone una che va ta…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3d6ZOS6%26F%3dJ%26D%3d6XJX%26s%3daMR6U%26B%3d8xN7_HUwg_Se_LhsT_Vw_HUwg_RjQDM.w959sLzJeFz1.mN_9qWt_I66dIR_vujp_60QT_vujp_60rD4CrDm-76C1e5ri-86Li-PzLiLv-JiLG1-iN-v3gI-BDm8v1-rCvDx9-41p9_9qWt_I6%26h%3dGBIz7J.DiN%26zI%3d7UQW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3dHaDSH%26G%3d9%26D%3dHY9X%265%3dbBRHV%261%3d80Ov_HgxV_Sq_MWsf_Wl_HgxV_RvR3M.90t95MoJqGo1.yO_xqiu_86He8R_8vYp_HAFT_8vYp_HAgDFDgDy-8uC1q6gu-9uLu-QoLuMk-JuM61-uO-k3sJ-1Dy9k1-4DkD00-s120_xqiu_86%26t%3dH1IB89.DuO%26oI%3dIVFW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=6%3dNZPVN%26F%3dK%26G%3dNXKa%26A%3daNUNU%26C%3dAFN8_Kmwh_Vw_Livl_Vx_Kmwh_U2QEP.E96BAL1MwF14.5N_0tot_J9NdJU_Duks_N0RW_Duks_N08KAHBH-E96B4w5sAL-A48OB8-yIA-I1LuA-z5DO1L7-B9J7KF56M1-NCMFC_0tot_J9%26z%3dGCLH7K.G1N%261L%3dOURZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

[Pronto Senior Salute, cos’è e perchè è davvero importante per tutti](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=A%3dLcUaL%26I%3dP%26L%3dLaPf%269%3ddSZLX%26H%3dFDQC_Pkzm_au_On1j_Y3_Pkzm_ZzTJU.CBAG9O6RuI69.3Q_Eymw_ODLgOZ_Bxpx_LCWb_Bxpx_LCCP9KGM-CBAG9u8x9O-F96RGC-wLF-NyOzF-x8ITyOB-G7MBPD8ARy-QHRDF_Eymw_OD%26x%3dJHQF0P.LyQ%266Q%3dMXWe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Un servizio che aiuta a far rispettare i tempi previsti dalla legge per visite mediche ed esami](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3dAcUSA%26I%3dP%26D%3dAaPX%26x%3ddSRAX%26H%3d83QC_HZzm_Sj_OnsY_Y3_HZzm_RoTJM.2BA9xO6JjI61.rQ_Eqbw_O6AgOR_1xpp_ACWT_1xpp_ACCHxKGE-2BA91j8xxO-F1uRG5-lLF-FnOz8-m8ILnOB-9vMBH38AJn-QHJ3F_Eqbw_O6%26m%3dJHI50P.DnQ%266I%3dBXWW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=A%3dAZAaA%26F%3d6%26L%3dAX6f%26x%3da9ZAU%26x%3dF3Ns_PZwS_aj_LT1Y_Vi_PZwS_ZoQzU.29qGxLlRjFl9.rN_uybt_5DAd5Z_1uVx_A0Cb_1uVx_A0sPxHwM-29qG9j5dxL-v9uOwC-lIv-NnLfF-m5yTnLr-GvJrP35qRn-NxR3C_uybt_5D%26m%3dGxQ576.LnN%26lQ%3dBUCe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3d6bFS6%26H%3dA%26D%3d6ZAX%26s%3dcDR6W%263%3d8xPx_HUyX_Se_NYsT_Xn_HUyX_RjS5M.wAv9sNqJeHq1.mP_zqWv_066f0R_vwap_6BHT_vwap_6ByKeJlE-xKzD1e7iiN-u1v9w-2eH81rK-1ErK-u1hNq-5qEoHeNm_HUyX_Rj%260%3duKwRkS.rA2%269w%3dY9ZA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

[“Quando tornerò” di Marco Balzano: se sono le madri a emigrare](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3dCcVSC%26I%3dQ%26D%3dCaQX%26z%3ddTRCX%26I%3d85QD_Hbzn_Sl_Oosa_Y4_Hbzn_RqTKM.4BB9zO7JlI71.tQ_Fqdw_P6CgPR_3xqp_CCXT_3xqp_CCEKlK2E-5LFD1l8ypO-A130C-2lIN1yL-GEyL-A1oO7-5xF5HlO3_Hbzn_Rq%26A%3dAK4S1S.yBH%2694%3dZOZH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Su grey-panthers.it un racconto molto suggestivo](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=8%3d7dUX7%26J%3dP%26I%3d7bPc%26t%3deSW7Y%26H%3dCyRC_MV1m_Xf_PnxU_Z3_MV1m_WkUJR.xCADtP6OfJ66.nR_EvXx_OA7hOW_wypu_7DWY_wypu_7DDPfL1J-yMEI6f9xjP-06wAB-7fJM6sM-FJsM-06iP6-0rG4MfP2_MV1m_Wk%26B%3d0PxTzX.sCG%26Dx%3daNeB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=8%3dEWRXE%26C%3dM%26I%3dEUMc%262%3dXPWER%26E%3dC7K0_Mdtj_Xn_Ikxc_Sz_Mdtj_WsNGR.668D2I3OnC36.vK_Bvfq_LAEaLW_5rmu_E7TY_5rmu_E7APnExJ-7FBI6n2urI-76549-7nCJ61F-CJ1F-76qI3-0z01MnIy_Mdtj_Ws%265%3d7P6MwX.16D%26D6%3dTKeJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 15/04/2022: Covid, 500mln casi / Le regole anti Covid a Pasqua / Cheratosi attinica / Vecchiaia](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=0%3dFWIZF%26C%3dD%26K%3dFUDe%263%3dXGYFR%266%3dE8K1P_6rdw_G2_3xgq_CC_6rdw_F78TA.7l0s3zLy.4zJ_6rdw_F7dB20zOWKlIw2QBr6382Qt820_3xgq_CC00o8o2lB3J_3xgq_CCETBgEZBgMWBaEVJf%26r%3dD6P04D.KsK%26tP%3dGRKd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Covid, superati 500 mln di casi nel mondo / A Pasqua massima prudenza, le regole anti Covid / Cherat…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3dIbVTI%26H%3dQ%26E%3dIZQY%266%3dcTSIW%26I%3d9APDJ_9wqq_J7_Frjv_P7_9wqq_IBKND.By4v8CF2.9CD_9wqq_IBq65ECIZPyCz7d6uAF25V725E_Frjv_P7CE22r7y66O_Frjv_P7HYOaHeOaPbOUHaWZ%26u%3dIIJC9Q.EvP%267J%3dJWXX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=5%3dJdCUJ%26J%3d8%26F%3dJb8Z%267%3deATJY%26z%3d0BRuK_0yXr_K9_wskx_78_0yXr_JD2OE.Df5w0tG3.AtE_0yXr_JDX76GtJaRfD19K7vCw36Xn36G_wskx_78DGi3s9f77Q_wskx_78Ia6bIg6bQd6VIcDa%26v%3dKzKDA8.FwR%26nK%3dKYEY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 14/04/2022: Covid, meno decessi / Con i vaccini meno morti / Aterosclerosi / Dermoprotezione](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3dHVPTH%26B%3dK%26E%3dHTKY%265%3dWNSHQ%26C%3d90J8J_8qkq_I1_0rip_J7_8qkq_H6ENC.6s4u27F1.37D_8qkq_H6k6497IYJsCy1X6t5024P1249_0rip_J7B9v2q1s65I_0rip_J7IUKZOUJaNROZKQMa%26t%3dCCJB3K.EuJ%261J%3dIQRX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Covid, circolazione alta ma calano contagi e decessi / Iss, con i vaccini evitati 150 mila morti / U…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=8%3d0ZSX0%26F%3dN%26I%3d0XNc%26w%3daQW0U%26F%3dC2NAN_zunu_A5_Cvat_MA_zunu_00HR5.0v8m60Js.70H_zunu_00n0vC0MQNvGq5a0l9C6vT46vC_Cvat_MA4Cy6i5v0wM_Cvat_MAAYNdGYMeFVRdCUPe%26l%3dGFN47N.ImN%264N%3dAUUb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3d7XUS7%26D%3dP%26D%3d7VPX%26t%3dYSR7S%26H%3d8yLCI_wspp_83_EqXr_O6_wspp_78JM2.8x3j4BEp.5BC_wspp_78p5sABHNLxBn3c5i7E1sR61sA_EqXr_O61A11f3x5tK_EqXr_O68WPYDWOZCTTY0SRZ%26i%3dEHI15P.DjL%266I%3d8SWW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 13/04/2022: Covid, antivirali dai medici di base / Osteoporosi / Alzheimer / Power Walking](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3dBXPSB%26D%3dK%26D%3dBVKX%26y%3dYNRBS%26C%3d84L8I_2skp_C3_0qcr_J6_2skp_B8EM7.8s3o47Eu.57C_2skp_B8k5xA7HSLsBs3X5n701xR11xA_0qcr_J66Av1k3s5yK_0qcr_J6IXKSFaRRAbKVJVP%264%3dwMALmU.654%26AA%3dSAbO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Medici di base, verso il via libera alla prescrizione antivirali Covid / Osteoporosi, come prevenire…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=0%3d2YJZ2%26E%3dE%26K%3d2WEe%26o%3dZHY2T%267%3dEtM2P_rtew_34_4xSs_DC_rtew_299Tw.9m0e51Lk.61J_rtew_29eBnB1OIMmIi4RBd848nSu8nB_4xSs_DCvBp8a4mBoL_4xSs_DC9YEZ6bLY1cEc0WJ%26A%3dmN5ScV.zBt%26B5%3dZ1cI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3d2VGT2%26B%3dB%26E%3d2TBY%26o%3dWES2Q%264%3d9tJyJ_rqbq_31_1rSp_A7_rqbq_266Nw.6j4e2xFk.3xD_rqbq_26b6n9xIIJjCi1O6d512nPr2n9_1rSp_A7v9m2a1j6oI_1rSp_A79VBT6YIS1ZBW0TG%265%3dmK2McS.w6t%2692%3dT1ZF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 12/04/2022: Giornata aderenza alle terapie / Quarta dose over 80 / Ipoacusia / Yoga](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3d4dHT4%26J%3dC%26E%3d4bCY%26q%3deFS4Y%265%3d9vRzJ_tycq_59_2rUx_B7_tycq_4D7Ny.Dk4g0yFm.AyD_tycq_4Dc6pGyIKRkCk9P6fC22pXs2pG_2rUx_B7xGn2c9k6qQ_2rUx_B75hGR8eIV5aAU6cGR%26f%3dK5JxAC.EgR%26sJ%3d5YJX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Giornata Nazionale dell’Aderenza alla Terapia / Covid, al via somministrazione quarta dose a over 80…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3dHVFWH%26B%3dA%26H%3dHTAb%265%3dWDVHQ%263%3dB0JxM_8qat_I1_zuip_00_8qat_H65QC.6i7u2wI1.3wG_8qat_H6a949wLYJiFy1N9t5z54Pq549_zuip_00B9l5q1i95I_zuip_00IZEULWGYIS9XJUEU%26t%3dC3MB3A.HuJ%26qM%3dIQHa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3dGc8WG%26I%3d3%26H%3dGa3b%264%3dd6VGX%26u%3dB9QpM_7xSt_H8_ruhw_20_7xSt_GCwQB.Ca7t9oIz.0oG_7xSt_GCS93FoLXQaFx8F9sBr53Wi53F_ruhw_20AFd5p8a94P_ruhw_20Hg7UKd9YHZ1XIb7U%26s%3dJuMA03.HtQ%26iM%3dHX0a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Direttore responsabile: Eleonora Selvi

https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3d8YET8%26E%3d0%26E%3d8W0Y%26u%3dZCS8T%262%3d9zMwJ_xtZq_94_yrYs_97_xtZq_894N3.LlEoHy0z4s0g.B1_IWvW_SlIyFm81Ko_KXtV_UmGxHuKu-LlEoHy-Jg2g4hE2Kk_KXtV_Um%265%3dsNzMiV.u6z%26Bz%3dT7cD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

🔊 Listen to this