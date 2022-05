(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 MESSINA: PITTALIS (FI), SOLIDARIETA’ A SIRACUSANO, PAROLE DE LUCA INTOLLERABILI

“Piena solidarietà a Matilde Siracusano per gli intollerabili attacchi sessisti che le sono stati rivolti dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca. Sono state parole che hanno davvero superato ogni limite. Dovrebbe solo chiedere scusa per le vergognose insinuazioni. Sono convinto che la nostra Matilde non si farà scalfire da simili toni e che continuerà a svolgere il suo lavoro con passione, come ha sempre fatto”. Lo dichiara in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia.

