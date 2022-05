(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 MESSINA: MARROCCO (FI), SOLIDARIETÀ A SiRACUSANO, UNICO POLITICO CHE HA CANCELLATO VERGOGNA BARACCOPOLI

“Solidarietà alla collega Matilde Siracusano.

Siamo abituati agli show dell’ex sindaco di Messina ma toccare così il fondo screditando un politico impegnato, responsabile e tenace come Matilde Siracusano raggiunge vette inimmaginabili. Si dovrebbe vergognare l’ex sindaco De Luca difeso umanamente dalla stessa Siracusano quando era stato attaccato e ancora di più perché infanga la persona che dopo anni ed anni ha cancellato la vergogna delle Baraccopoli. Il riscatto della Siracusano per la sua Messina passa da questa medaglia, l’unico politico che ha fatto concretamente la cosa più bella che si può fare per una città: restituire alle famiglie e bambini messinesi il calore di una casa e la dignità che meritano”. Lo dichiara in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia.

