SETTORE AVVOCATURA

gio 14 aprile 2022

Prot. del

OGGETTO: opposizioni a verbali del c.d.s. elevati a carico del Sindaco di Benevento

In relazione alle recenti notizie apparse in diverse testate giornalistiche per le sanzioni emesse in violazione delle norme del codice della strada a carico del Sindaco di Benevento on. Clemente Mastella, nella qualità, è utile chierire che in seguito alle opposizioni proposte in via ammnistativa le stesse sono state annullate dalla competente autorità amministrativa, che palesemente ha ritenuto fondate le motivazioni poste a base delle citate opposizioni.

Per alcune di tali sanzioni, nonostante l’intervenuto annullamento in via amministrativa, il Comune di Roma ha posto in riscossione le stesse tramite ruoli a mezzo l’Agenzia delle Entrate. Il detto ruolo è stato impugnato dall’Avvocatura Municipale dinanzi al competente Giudice di Pace che con sentenza n. 6/2021 ha annullato la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrete per conto del Comune di Roma condannando quest’ultimo alle spese di giudizio.

Come dimostrato pertanto la vicenda delle dette sanzioni, considerato che sia in sede di ricorsi amministrativi che in sede giudiziaria sono state ritenute prefettamente legittime le motivazioni di censura all’emissione delle suddette sanzioni, non ha e non ha avuto alcun seguito.