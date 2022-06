MALAGROTTA, SANTORI (LEGA): “DISASTRO AMBIENTALE ANNUNCIATO, SUBITO COMMISSARIO SUI RIFIUTI A ROMA”

(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 “Un disastro annunciato, non si cerchino scuse. Siano la Procura e i nuclei dei Carabinieri ad accertare le gravi responsabilità del Campidoglio e della Regione per il disastro ambientale causato dall’incendio al Tmb di Malagrotta, usato in questi mesi a ritmi serrati per smaltire i rifiuti della Capitale. Venuto meno anche questo impianto, Roma sarà invasa dai rifiuti, e per evitare la diffusione di malattie infettive non c’è altra strada che il commissariamento della gestione dei rifiuti per manifesta incapacità. Il governo intervenga subito: per la città, oltre all’ulteriore danno ambientale, si prospetta l’ennesima devastante crisi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che genererà un’emergenza sanitaria mai vista prima”. Lo dichiara in una nota il consigliere della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, intervenendo sull’incendio di Malagrotta. “La Procura porti a galla tutte le responsabilità, ma è già evidente che il tmb di Malagrotta, sovraccarico di lavoro dopo la distruzione di quello di via Salaria e la mancata realizzazione di nuovi impianti, non poteva reggere a lungo. Indifferenza, incapacità, ancora una volta incuria, dalla gestione del sindaco Raggi a quella di Gualtieri, accompagnati dall’ignavia della Regione guidata da Zingaretti: nulla è stato fatto e si fa tutt’oggi per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti: ecco il risultato”, conclude Santori.

Roma, 16 giugno 2022

On. Fabrizio Santori

consigliere segretario dell’Assemblea Capitolina

per INFO

🔊 Listen to this