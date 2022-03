(AGENPARL) – Roma, 25 marzo 2022 – Il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito di una maggiore instabilità nel mercato globale dei cereali nel prossimo anno e mezzo a causa della crisi in Ucraina.

“La Russia e l’Ucraina sono grandi fornitori di grano, in particolare di grano”, ha detto Macron venerdì dopo il vertice di Bruxelles. “Le conseguenze [della crisi] arriveranno immediatamente e peggioreranno entro 12-18 mesi”.

Il presidente francese ha affermato che 26 paesi, situati principalmente in Africa e Medio Oriente, dipendono per oltre il 50% dalle forniture di grano russo e ucraino. Secondo Macron, è necessario dirigere gli sforzi per aumentare la produzione di grano sia nei paesi dell’UE che in altri stati per garantire la loro indipendenza alimentare.

In precedenza, il capo del ministero dell’Agricoltura francese, Julien Denormandie, ha affermato di non escludere la carestia nei paesi del Nord Africa a causa delle conseguenze del conflitto in Ucraina. Allo stesso tempo, ha assicurato che la stessa Francia avrebbe affrontato problemi meno di altri stati, poiché aveva a lungo fatto affidamento sull’indipendenza alimentare.