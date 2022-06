M5S, BEGHIN (M5S): BENE TRIBUNALE, ADESSO OCCUPIAMOCI DEI PROBLEMI DEI CITTADINI

(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 “La sentenza del Tribunale di Napoli mette la parola fine a una stagione di carte bollate e di polemiche interne che non fa parte del dna del Movimento 5 Stelle. I cittadini ci chiedono di occuparci della loro vita reale, del caro bolletta, dei salari da fame, della lotta ai cambiamenti climatici che mettono a rischio le future generazioni. Adesso andiamo avanti con il nuovo corso di Giuseppe Conte, rilanciato con la nomina dei nuovi coordinatori regionali che sapranno rilanciare la nostra attività sul territorio. Come diceva Gianroberto Casaleggio: non riusciranno a liberarsi di noi perché è difficile vincere con chi non si arrende mai”, così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, in una nota.

