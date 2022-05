(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 Londa, termina il servizio il dottor Paolo Biagioli. L’ambulatorio di medicina generale prosegue l’attività e da domani si trasferisce in via Falcone

Tutte le modalità per la scelta del nuovo curante

Sarà inoltre possibile effettuare il cambio medico sempre al distretto nei seguenti giorni: sabato 4Giugno dalle 8.30 alle 12.30; Lunedì 6Giugno dalle 8.30 alle 12.30; Martedì 7Giugno dalle 8.30 alle 12.30.

Rimangono valide le altre modalità di cambio medico:

on line tramite:

-applicazione web da pc, smartphone o tablet utilizzando il servizio della Regione Toscana accessibile tramite la piattaforma Open Toscana a questo [link](http://servizi.toscana.it/?tema=salute). L’accesso alla scelta avviene tramite l’autenticazione con tessera sanitaria attiva, oppure con il sistema di identità digitale SPID. Sul sito della Ausl Toscana centro tutte le informazioni seguendo il percorso Home/ServizieAttività/Medicodifamiglia/Sceltaecambiodelmedicodifamiglia.

-App Toscana Salute di Regione Toscana per smartphone e tablet. Disponibile e scaricabile gratuitamente all’interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet. In particolare, per Android può essere scaricata dal PlayStore, mentre per IPhone è disponibile su Apple Store.

