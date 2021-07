CATANZARO A Vito Barbara viene contestato di avere tentato di acquistare sostanza stupefacente per un prezzo di 800 euro. Per tutti gli indagati sono numerose le contestazioni di reati in materia di acquisto e vendita di sostanza stupefacente. La chiusura indagini è stata vergata dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e dal sostituto Andrea Mancuso. Gli indagati hanno ora 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogati dall’autorità giudiziaria e produrre memorie difensive, assistiti dagli avvocati Giuseppe Orecchio, Pamela Tassone, Giovanni Vecchio, Luca Cianferoni, Domenico Rosso, Fabrizio Costarella e Vincenzo Cicino. (News&Com)

🔊 Listen to this