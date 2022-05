(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 Lega, Cangemi “Conferenza programmatica Salvini importante momento per tutto il partito”

Roma, 14 mag. – “Temi centrali per l’Italia, approfondimenti, un confronto sugli argomenti più importanti per il futuro del Paese: la conferenza programmatica che ha preso il via oggi da Roma è un importante momento per tutto il Partito. La scelta, poi, di iniziare questo viaggio da Roma e dal Lazio, coinvolgendo i dirigenti del partito che si spendono attivamente in vista di un voto delicato come quello delle regionali, è indicativo di un impegno strutturale e ben radicato sul territorio, e che guarda con fiducia alle prossime scadenze elettorali”.

Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio Regionale Del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi.

Gianandrea Sapio

