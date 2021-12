(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 10 dicembre 2021

Le giornate della Trasparenza. Conoscere il Comune

Il 14, 15 e 16 dicembre 2021 nella Sala consiliare del Palazzo Civico di via Roma, si terranno “Le giornate della Trasparenza – Conoscere il Comune”, un progetto didattico predisposto dal Servizio Segreteria Generale, Anticorruzione, Trasparenza e Contratti con l’obiettivo di facilitare la comprensione del funzionamento del Comune, quale strumento attraverso il quale si può far maturare nei bambini il senso di appartenenza ad una collettività, il rispetto delle regole di vita democratica e la consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadini.

Attraverso l’utilizzo di slide verrà illustrato ai ragazzi il ruolo ed il funzionamento degli organi comunali, la figura del sindaco, della Giunta, del Consiglio ed i vari servizi del Comune. Seguirà una visita guidata al Palazzo Civico ed alle sue sale di rappresentanza.

La versione cartacee delle slide verrà poi donata ai giovani studenti.

Nell’occasione sarà presente il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e l’Assessore alla Pubblica Istruzione.

Il progetto coinvolgerà gli alunni delle quinte classi, dei plessi di via Caboni e di via Garavetti, della Scuola Statale Giovanni Lilliu, con circa 40 alunni a giornata.

Ogni incontro avrà inizio alle ore 9.30 circa e terminerà intorno alle ore 11.30, per gli spostamenti degli alunni è stato messo a disposizione il servizio integrativo di trasporto alunni su scuolabus.

