(AGENPARL) – Roma, 28 novembre 2021 – Secondo la Germania, “le sanzioni statunitensi mineranno gli impegni assunti nella dichiarazione congiunta, indeboliranno la fiducia nel governo degli Stati Uniti e minacceranno il raggiungimento di una dichiarazione congiunta, comprese le disposizioni a sostegno dell’Ucraina”.

Il governo tedesco chiede al Congresso degli Stati Uniti di non imporre sanzioni a Nord Stream 2 poiché le restrizioni potrebbero indebolire la fiducia negli Stati Uniti. Lo afferma un documento riservato che l’ambasciata tedesca a Washington ha inviato ai legislatori. Domenica è stato pubblicato dal portale Axios .

Il governo tedesco ha esortato i membri del Congresso a non sanzionare il gasdotto Nord Stream 2, sostenendo che così facendo “indebolirà” la credibilità degli Stati Uniti e “alla fine danneggerà l’unità transatlantica”, secondo i documenti ottenuti da Axios.

Perché è importante: in un momento in cui circa 100.000 truppe russe si stanno ammassando al confine, l’Ucraina vede il Nord Stream 2 come una minaccia esistenziale alla sua sicurezza. Il gasdotto eluderebbe l’infrastruttura di transito ucraina e consegnerebbe il gas russo direttamente alla Germania, eliminando uno degli ultimi deterrenti che l’Ucraina ha contro un’invasione.

Contesto: il presidente Biden afferma di essere contrario all’oleodotto, ma questa primavera ha rinunciato alle sanzioni per evitare di alienarsi un alleato chiave degli Stati Uniti su un progetto che era già vicino al completamento.

Biden e il cancelliere tedesco Angela Merkel hanno raggiunto un accordo a luglio in cui la Germania ha accettato di agire, compresa la richiesta di sanzioni a livello dell’UE, se la Russia “usasse l’energia come arma” contro l’Ucraina e l’Europa.

Alcuni esperti affermano che ciò sta già accadendo, poiché la Russia ha alimentato la crisi energetica europea e ha suggerito che l’aumento dei prezzi del gas potrebbe essere alleviato accelerando la certificazione di Nord Stream 2.

I repubblicani insoddisfatti del Senato stanno ora spingendo per nuove sanzioni come emendamento al disegno di legge annuale sulla difesa che deve essere approvato, con un voto possibile già questa settimana.

Guidare le notizie: nel tentativo di rassicurare il Congresso, l’ambasciata tedesca a Washington ha dettagliato in privato come potrebbe apparire un’azione di ritorsione contro la Russia in un “non-paper”, che viene generalmente utilizzato in discussioni chiuse per trasmettere posizioni politiche sincere.

Un documento del 19 novembre contrassegnato come “classificato” delinea i passi che la Germania avrebbe intrapreso a livello nazionale, inclusi “messaggi pubblici forti” che condannano il comportamento della Russia; “valutare” la sospensione dei futuri incontri politici; e la revisione delle “possibili” restrizioni sui futuri progetti di combustibili fossili russi, escluso il Nord Stream 2.

A livello dell’UE, il documento afferma che la Germania sta “partecipando attivamente al processo per identificare opzioni per ulteriori misure restrittive”, senza entrare in ulteriori dettagli.

Il documento afferma che il Nord Stream 2 attualmente non rappresenta “nessuna minaccia per l’Ucraina fintanto che è garantito un ragionevole transito di gas” e si riferisce alle potenziali sanzioni sul gasdotto come “una vittoria per Putin” perché dividerebbe gli alleati occidentali.

Tra le righe: il documento ha lo scopo di mostrare quanto sia seria la Germania riguardo ai suoi impegni nella dichiarazione congiunta di luglio , che l’amministrazione Biden ha addotto come base per la rinuncia alle sanzioni. Ma farà poco per soddisfare i critici dell’Ucraina o del Nord Stream a Capitol Hill.

Un consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto ad Axios che l’Ucraina è “scioccata, rattristata e confusa” dagli sforzi della Germania per salvare il “progetto geopolitico più pericoloso” della Russia. Lo stesso Zelensky è andato su Twitter questo mese per sollecitare i senatori a sostenere le sanzioni.

Alti funzionari di Biden come l’inviato per l’energia Amos Hochstein, che in precedenza aveva affermato che la Russia si stava “avvicinando” all’uso dell’energia come arma contro l’Europa, hanno anche fatto pressioni sui democratici al Congresso per non sostenere le sanzioni al fine di evitare tensioni nelle relazioni con la Germania.

Quello che stanno dicendo: “Il nostro approccio è molto più che il mantenimento dell’alleanza; si tratta di fare ciò che sarà più efficace per proteggere e preservare la sicurezza energetica dell’Ucraina”, ha detto ad Axios un alto funzionario del Dipartimento di Stato.

“Preservare le relazioni con Berlino e difendere gli interessi dell’Ucraina non è una proposta né l’uno né l’altro. Stiamo facendo entrambe le cose nel modo più efficace possibile”.