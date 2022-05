(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

L’Aquila: Pd, potenziare il distretto industriale, sostenere riconversione energetica

“L’idea è quella di potenziare il distretto industriale de L’Aquila, attrarre investimenti in tutta la filiera delle scienze della vita e immaginare come sostenere la riconversione energetica degli stabilimenti. I fondi PNRR sono sicuramente una grande opportunità da non perdere per sostenere lo sviluppo e la formazione, così come stimolare la nascita di start-up e il trasferimento tecnologico in un settore come quello del biotech che può trovare a L’Aquila le condizioni giuste per crescere. In questo il ruolo della città è fondamentale. I distretti più attrattivi sono quelli dove l’amministrazione locale facilità e sostiene la realizzazione dei progetti e crea un contesto accogliente per investimenti e idee innovative mettendo in rete le realtà di formazione e ricerca. È un piacer per me supportare Stefania in questa nuova sfida, una donna piena di energie e visione che ha lottato con forza per il suo territorio.”

Così Beatrice Lorenzin oggi a L’Aquila per sostenere la candidatura a sindaca della città di Stefania Pezzopane che con lei oggi ha visitato le realtàfarmaceutiche aquilane per ascoltare i bisogni, le problematicità i progetti e le aspettative per il futuro del settore, così come le lavoratrici e i lavoratori.

“Nel dopo terremoto – sostiene la candidata sindaca Stefania Pezzopane – ci siamo impegnati strenuamente per far sì che queste importanti aziende restassero in questo territorio. Ora dobbiamo costruire il futuro, d’altronde è questo il compito della politica. Il comune ha il dovere di ascoltare le aziende e fornire servizi che agevolino il rapporto fra città, formazione e lavoro. Stiamo lavorando affinché L’Aquila sia una città aperta e competitiva, per questo motivo abbiamo bisogno di mettere in campo tutte le nostre competenze, le nostre relazioni e le nostre capacità. Il futuro è adesso e quello che vogliamo è costruire L’Aquila del domani insieme”.

Roma, 13 maggio 2022

