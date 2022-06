(AGENPARL) – mar 28 giugno 2022 IUS SCHOLAE, FUNARI: A ROMA IL 13% DEI MINORI ASPETTA LA CITTADINANZA

Roma, 28 giugno 2022 – L’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari è intervenuta questa mattina a fianco dei manifestanti della Rete della Riforma della Cittadinanza che, a Piazza Capranica, hanno voluto celebrare un matrimonio tra l’Italia e un milione di giovani senza cittadinanza in attesa della riforma e dello Ius Scholae.

“Roma – ha detto Funari – è pronta a dire sì e a stare dalla parte giusta della storia. Abbiamo tanti bambini e cittadini che sono già romani e aspettano solo il riconoscimento legislativo. Nella Capitale sono più del 13% i minori residenti in attesa della cittadinanza. La norma deve essere approvata al più presto e come Comune ci impegniamo ad applicarla nel modo migliore possibile”.

