(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Firma del Memorandum di cooperazione tra il Cammino dei Ss. Cirillo e Metodio e la Via Francigena, un’altra area di cooperazione ceco-italianaI rappresentanti dell´Associazione l´Itinerario Culturale Europeo di San Cirillo e Metodio e dell’Associazione Europea Via Francigena hanno firmato un memorandum per confermare la stretta collaborazione tra il Cammino dei Ss. Cirillo e Metodio e la Via Francigena. La firma del Memorandum è avvenuta oggi presso l’Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia alla presenza dell’Ambasciatore S.E. Hana Hubáčková, dei rappresentanti delle due/ambedue associazioni, del Comune di Roma, della Regione Lazio e della Regione di Zlín. Insieme, hanno concordato di collaborare per creare offerte di turismo culturale lungo entrambe le rotte e per cogliere sfruttare le opportunità di progetti di sviluppo e marketing. Sono in corso anche progetti per segnalare e i tratti paralleli di entrambi i percorsi, ad esempio in Italia tra la Toscana e Roma, dove si trova la tomba di San Cirillo. Entrambi i percorsi fanno parte dei oltre 40 percorsi culturali certificati dal Consiglio d’Europa, il cui programma coinvolge attualmente 36 Paesi europei.

La tradizione dei Ss. Cirillo e Metodio sarà evidenziata, tra l’altro, in una serie di concerti dal 9 all’11 giugno dell´Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia guidati dal direttore ceco Jakub Hrůša che è stato nominato per 3 anni Direttore Ospite Principale dell’Accademia. Nella seconda parte del concerto il Maestro Hrůša dirigerà la Messa Glagolitica di Leoš Janáček (1854-1928) per soli, coro e orchestra.

La Via Francigena – L‘itinerario Culturale del Consiglio d’Europa certificato nel 1994 – promuove il patrimonio nato dall’identità culturale dei Paesi europei che attraversa, a partire dal percorso descritto nel diario dell’arcivescovo Sigerico di Canterbury nel 990 d.C. come parte del dell’insieme fascio di percorsi che hanno plasmato la storia dell’Europa nei secoli. L’Associazione sta sviluppando l’insieme di percorsi dal 2001 e sta lavorando alla loro estensione attraverso l’Italia meridionale fino a Gerusalemme, lungo l’antica Via Egnatia. Lungo questo percorso si trovano altri luoghi importanti per l’eredità di Cirillo e Metodio, come Ohrid, Salonicco e Istanbul.

L’Itinerario Cirillo e Metodio – Itinerario culturale del Consiglio d’Europa certificato nel 2021 – si basa su una tradizione culturale millenaria, legata in particolare alla cultura dei Paesi slavi. Il percorso collega i luoghi in cui operarono i Santi Cirillo e Metodio, compatroni d’Europa, e dove la loro eredità è stata diffusa dai loro seguaci. Nella Repubblica Ceca e in Slovacchia sono già stati creati più di 1.000 km di sentieri segnalati utilizzando i percorsi dei club escursionistici cechi e slovacchi. In direzione di Roma, è possibile utilizzare il Cammino di Santiago o i percorsi della Via Francigena e della Romea Strata.

