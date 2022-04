(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 Un Open Day per conoscere il nuovo Corso per Tecnici del Comportamento

L’appuntamento, promosso dall’Istituto di Agazzi, sarà mercoledì 27 aprile e sarà tenuto dal dottor Mauro Leoni

La giornata illustrerà il percorso formativo di professionisti nei servizi alle persone con disturbi del neurosviluppo

AREZZO – Un Open Day per conoscere il nuovo “Corso per Tecnici del Comportamento nei servizi per la disabilità”. L’appuntamento è fissato per le 14.00 di mercoledì 27 aprile quando l’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi organizzerà una giornata in cui sarà presentata la nuova edizione di un percorso formativo che, al via dal mese di maggio, è orientato a specializzare professionisti nei servizi rivolti alle persone con disturbi del neurosviluppo. L’appuntamento permetterà di approfondire un corso strutturato attraverso oltre cinquecento ore di lezioni volte a fornire le competenze teoriche, pratiche e diagnostiche nell’Analisi Applicata del Comportamento, il modello volto a migliorare il funzionamento intellettivo e adattivo di bambini e adolescenti con autismo o con disabilità attraverso il potenziamento di abilità significative in ambito scolastico, sociale e comunicativo, oltre che nelle autonomie personali e comunitarie.

L’Open Day sarà introdotto dal dottor Fabrizio Giorgeschi, psicologo e analista del comportamento dell’Istituto di Agazzi, poi farà affidamento sulle competenze e sulle conoscenze del dottor Mauro Leoni (psicologo, psicoterapeuta, analista del comportamento, dirigente sanitario presso la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus e docente universitario di psicologia delle disabilità). Il “Corso per Tecnici del Comportamento nei servizi per la disabilità” è promosso dalle associazioni AmicoDi e IESCUM – Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano insieme allo stesso Istituto di Agazzi che da anni è impegnato nello studio e nello sviluppo dell’Analisi Applicata del Comportamento attraverso il centro per l’età evolutiva Futurabile.

Arezzo, venerdì 22 aprile 2022

