(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 ISTAT, Accoto (M5S): “Povertà a livelli allarmanti, chi contrasta RdC e Salario Minimo vive con paraocchi”

Roma, 15 giugno 2022 – “Da anni il Movimento 5 Stelle lavora per rendere il nostro Paese più inclusivo ed egualitario. Tanti, troppi cittadini sono ancora in grande difficoltà ed è compito dello Stato non dimenticarli. L’ISTAT oggi ha comunicato che 5,6 milioni di persone si trovano in povertà assoluta e che le famiglie sotto la soglia di povertà sono 2,9 milioni, in crescita rispetto al 2020. Se invece consideriamo gli stranieri residenti, praticamente uno su tre è in condizione di povertà assoluta. Ancor più grave è il fatto che tanti poveri risultino occupati o liberi professionisti: ben il 13% dei lavoratori dipendenti con qualifiche molto basse si trova in questa condizione. Dati impressionanti, che devono stimolarci ad agire con rapidità e con idee chiare sulle soluzioni da mettere in campo” E’ quanto afferma la Sen. Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali.

“In questa situazione allarmante il Reddito di Cittadinanza è sempre più uno strumento indispensabile lottare contro le diseguaglianze sociali e per permettere la sopravvivenza a tanti di questi cittadini in difficoltà e, contestualmente, di rimetterli in collegamento con il mercato del lavoro e con percorsi di inclusione sociale attraverso i Progetti Utili per la Collettività attivati dai Comuni. Ma il sussidio non basta e non intercetta tutti i poveri residenti nel nostro Paese. E’ necessario introdurre anche una soglia minima oraria nei salari che permetta di cancellare la piaga dei working poors. Noi abbiamo ben chiaro come dovrà essere il futuro dell’Italia; chi ogni giorno parla contro il RdC, e contrasta ad ogni costo l’introduzione di un salario minimo, vive nel proprio mondo dorato facendo finta che non esista questa realtà di povertà. Non è con i paraocchi che miglioreremo il nostro Paese ma con il confronto quotidiano scevro da idee precostituite”. ha concluso Accoto.

Dario Tescarollo

