Informazione: Moles, distinguere quella con 'bollino' da intrattenimento

“Io sono contrario alla censura: ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. Il governo, per quanto di mia competenza, si dedica a un’attività continua di informazione e sensibilizzazione del cittadino. Altri organismi, dall’Agcom alla Vigilanza Rai, hanno il compito di vigilare sulla correttezza e l’equilibrio dell’informazione nella tv pubblica”.

Così Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia in una intervista a Forniche.net.

“Personalmente distinguo l’informazione con ‘bollino’, come giornali e telegiornali, dai programmi di intrattenimento, comunque sia sta alla sensibilità professionale di tutti far sì che sia garantito il contraddittorio, e che ad ogni opinione ne possa corrispondere una uguale e contraria”.

