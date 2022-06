(AGENPARL) – gio 30 giugno 2022 Inclusione migranti, la replica dell’assessore Scavone al sindaco di Augusta

«Una reazione così scomposta tradisce profonda inquietudine». L’assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, Antonio Scavone, replica alle dichiarazioni del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, in merito all’iniziativa di accertamento avviata dalla Regione Siciliana sul corretto utilizzo delle risorse destinate al Comune del Siracusano per l’inclusione dei migranti.

«Mi colpisce molto che il sindaco Di Mare, che conosco come persona educata, reagisca “al nulla” con toni così esagerati e perfino volgari, sicuramente molto poco istituzionali – dichiara l’assessore Scavone – E il nulla è l’accertamento che l’assessore regionale, coordinatore nazionale al tavolo dell’immigrazione, ha chiesto agli uffici riguardo alla veridicità di quando dichiarato dal consigliere comunale di Augusta, Giancarlo Triberio, e riportato stamane dalla testata giornalistica Meridionews. Se le risorse sono correttamente utilizzate sul piano politico-amministrativo e nel rispetto delle finalità per cui sono state assegnate, non si comprende una tale smisurata reazione, che viene da un sindaco che dovrebbe mantenere la serenità di chi sa di aver agito bene. Un primo cittadino a cui non mancano fantasia e ottimismo fino a pensare di regalare ai migranti, oltre ai necessari presidi di conforto, perfino la gioia di una partita di padel. Acquisita la conferma di regolare utilizzazione dei fondi da parte del servizio competente, anche noi saremo più sereni».

————————–

Ufficio Stampa e Documentazione

Regione Siciliana

🔊 Listen to this