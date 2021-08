(AGENPARL) – Roma, 12 ago 2021 A “Apprensione” del governo per tutte le aree del Paese interessate dall’emergenza incendi è stata espressa dal presidente del Consiglio Draghi in una telefonata al sindaco di Reggio Calabria, Falcomatà. Il governo, rende noto Palazzo Chigi, metterà in cantiere un programma di ristori per persone e aziende colpite insieme a un piano straordinario di rimboschimento e messa in sicurezza del territorio. Domani il capo della Protezione Civile Curcio sarà a Reggio Calabria per guidare le operazioni.

