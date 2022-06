(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 IMOLA (BO). BERNINI (FI): “SOLIDARIETA’ AL PERSONALE SANITARIO AGGREDITO AL PRONTO SOCCORSO”

“Ancora una aggressione ai danni del personale medico e infermieristico al Pronto soccorso di Imola. Episodi gravissimi che purtroppo sembrano ripetersi con preoccupante frequenza. Ai Carabinieri di Imola, intervenuti prontamente per arrestare l’aggressore, il mio più sentito ringraziamento. Auspico che quanto prima possano essere trovate soluzioni efficaci, in collaborazione con la Prefettura, le Forze dell’Ordine e la direzione sanitaria per evitare che simili episodi si ripetano. A fronte di buone norme, che oggi hanno inasprito le sanzioni per chi aggredisce il personale sanitario, dobbiamo purtroppo constatare che c’è ancora molta strada da fare, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione e la reale tutela di medici, infermieri, operatori sanitari che sono tutti i giorni in prima linea a fronteggiare qualunque tipo di situazione, anche la più rischiosa. A tutto il personale sanitario la mia solidarietà per quanto accaduto”.

Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

