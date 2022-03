(AGENPARL) – Roma, 01 mar 2022 – “Porte, case e cuori degli italiani sono aperti per famiglie con bimbi in fuga dalla guerra, ma nessuna tolleranza per chi sfrutta finti profughi per arricchirsi”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo alcuni episodi di cronaca emersi nelle ultime ore a Bari e Genova.