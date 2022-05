(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 Il Consiglio approva alcune modifiche ai regolamenti Imu, Tasi, Imposta di Soggiorno e Tari

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità nella seduta di oggi, martedì 31 maggio, alcune modifiche ai regolamenti comunali in materia di Imu, Tasi, Imposta di Soggiorno e Tari.

Nel dettaglio, si è intervenuto per l’Imu sull’articolo 9 “Rateazione del pagamento delle imposte accertate” andando a definire ulteriori modalità di rateizzazione per il pagamento dell’imposta, in caso di particolari difficoltà a versare nei termini le somme dovute, in base anche all’ammontare delle somme stesse. Modifiche interessano anche l’articolo 11 del Regolamento Imu per l’ottenimento di agevolazioni del pagamento dell’imposta su fabbricati inagibili o inabitabili. Si specifica che “l’agevolazione è applicabile solo per il periodo in cui l’immobile risulta privo degli allacciamenti alle forniture di acqua ed elettricità”.

Previste nuove possibilità di rateizzazione in base alle somme dovute per le sanzioni amministrative e tributarie anche per l’Imposta di soggiorno, con la modifica dell’articolo 9 dello specifico regolamento.

La modifica dell’articolo 12 del regolamento Tasi consente anche in questo caso nuove possibilità di rateizzazione per il pagamento delle imposte accertate, stabilite anche per la Tari grazie alla modifica dell’articolo 22 del regolamento sulla tassa sui rifiuti.

Venezia, 31 maggio 2022

