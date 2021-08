(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 ONLINE L’AVVISO PER IL SOSTEGNO DIRETTO EQUIVALENTE ALLE DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI FAMILIARI

L’avviso è finalizzato all’attribuzione del sostegno economico per il periodo di imposta 2020, nei limiti della somma complessiva di € 166.849,99.

La legge regionale stabilisce la maggiorazione degli importi delle detrazioni per figli a carico previste dal Testo unico delle imposte sui redditi. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consentano la fruizione delle detrazioni, il contribuente può usufruire di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti.

Le misure di sostegno economico saranno attribuite agli aventi diritto secondo l’ordine di presentazione delle relative istanze, fino all’esaurimento dell’importo massimo.[]

L’istanza dovrà essere redatta dall’interessato in conformità del modello disponibile e accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

Gli interessati, residenti nel Comune di Bari, dovranno presentare l’istanza entro il prossimo 31 dicembre, mediante consegna a mano allo sportello del Segretariato sociale del proprio Municipio di residenza.

🔊 Listen to this