DOMANI ALL'ASILO LABRIOLA IL LABORATORIO DEL PROGETTO "RIONI"

PER IL BENESSERE DEI BAMBINI

UTENTI DEI NIDI COMUNALI

Domani, mercoledì 27 aprile, alle ore 10.15, presso l’asilo nido “Labriola”, in via Celso Ulpiani 9, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano interverrà al laboratorio organizzato nell’ambito del progetto “RioNi”, finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e nato dalla collaborazione fra il dipartimento FOR.PSI.COM dell’Università Aldo Moro di Bari e l’assessorato alle Politiche educative e giovanili del Comune di Bari.

Si tratta di un programma rivolto a bambini, genitori ed educatrici degli asili nido comunali, che ha preso il via avviato a gennaio scorso: il progetto intende offrire uno spazio di confronto psicologico e pedagogico a genitori ed educatrici con l’intento di promuovere il benessere dei piccoli e degli adulti di riferimento attraverso specifiche attività proposte quotidianamente, sia a casa sia al nido. Tre psicologhe del dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, su richiesta dei genitori, si sono impegnate a fornire consigli su come affrontare le piccole crisi dei figli nelle diverse fasi della crescita, leggere le espressioni e i comportamenti non immediatamente comprensibili dei bambini o apprezzare e promuovere le nuove competenze che i piccoli sviluppano con la crescita. Le educatrici, invece, possono sperimentare attività che, a partire dagli obiettivi educativi e didattici già programmati, rispondono al bisogno di “riappropriarsi” della leggerezza, giocosità e intensità delle relazioni che da sempre caratterizzano le interazioni con i pari e con gli adulti nel contesto dei nidi comunali.

