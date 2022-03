(AGENPARL) – Roma, 28 marzo 2022 – L’appello del presidente Joe Biden per un cambio di regime in Russia potrebbe incoraggiare il presidente russo Vladimir Putin a intensificare le tensioni di guerra con la NATO.

Lunedì, gli alleati occidentali della NATO Francia e Germania hanno represso l’affermazione di sabato del presidente Biden secondo cui in Russia è necessario un cambio di regime. Una dichiarazione che la Casa Bianca ha immediatamente rettificato. Tuttavia, i leader mondiali hanno sentito il bisogno di rispondere alla dichiarazione di Biden suggerendo che le sue parole “potrebbero rendere più difficile la risoluzione del conflitto”, ha riferito l’Associated Press.

Il presidente francese Emanuel Macron temeva che le osservazioni di Biden potessero incoraggiare Putin e intensificare la guerra in Ucraina. Macron ha esortato alla cautela dagli Stati Uniti.

“Non userei quei termini, perché continuo a parlare con il presidente Putin, perché cosa vogliamo fare collettivamente?” ha detto Macron. “Vogliamo fermare la guerra che la Russia ha lanciato in Ucraina, senza fare guerra e senza escalation”.

Anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sentito il bisogno di commentare le osservazioni di Biden sui timori che il discorso ‘a braccio’ di Biden potesse incoraggiare l’aggressione di Putin nei confronti dell’Ucraina. “Siamo entrambi completamente d’accordo sul fatto che il cambio di regime non è un oggetto e un obiettivo della politica che perseguiamo insieme”, ha detto Scholz in riferimento a una potenziale escalation.

La dichiarazione di Biden secondo cui Putin “non può rimanere al potere” è stato solo uno degli errori che ha commesso durante la simbolica missione estera della scorsa settimana per stabilizzare la regione. Invece di proiettare calma e fermezza, l’AP ha notato che il viaggio di Biden “ha creato una situazione preoccupante, minando la sua efficacia mentre tornava a casa per affrontare gli americani irrequieti che disapprovano fortemente la sua performance su questioni che contano di più per loro”.

Giovedì, durante una conferenza stampa a Bruxelles, Biden ha promesso che avrebbe risposto “in natura” se Putin avesse schierato armi chimiche contro gli ucraini, il che significa che Biden avrebbe potenzialmente usato armi chimiche contro la Russia. La Casa Bianca ha rettificato la dichiarazione il giorno successivo.

Dopo quell’incidente, Biden ha detto all’82a divisione aviotrasportata in Polonia che potrebbero essere schierati in Ucraina, una dichiarazione che contraddiceva la promessa di Biden di non mandare gli americani a morire per i confini ucraini.

“Guarda come si stanno facendo avanti. E vedrai quando sarai lì [Ucraina]”, ha detto Biden. La Casa Bianca ha immediatamente ritrattato la dichiarazione di Biden.

Un recente sondaggio della NBC News ha rivelato che il 71% degli americani ha poca fiducia nella capacità di Biden di affrontare l’invasione russa dell’Ucraina. Inoltre, il sondaggio della scorsa settimana di AP-NORC ha mostrato che solo il 26% degli americani crede che Biden possa gestire con successo il potenziale di escalation con Putin.