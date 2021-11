(AGENPARL) – Roma, 02 novembre 2021 – Le aziende statunitensi affrontano una “ribellione dei lavoratori” e una potenziale carenza di forza lavoro, mentre la scadenza del mandato per il vaccino del presidente Joe Biden si avvicina, secondo quanto riferito da Reuters martedì.

“Perderemo molti dipendenti per questo”, ha detto alla pubblicazione il capo del distretto sindacale dei Kansas Machinists, Cornell Adams. Quasi la metà dei 10.000 dipendenti delle società aeronautiche Textron Inc. e Spirit AeroSystems a Wichita, nel Kansas, hanno scelto di rinunciare al vaccino per il coronavirus e rischiano di perdere il lavoro per non aver rispettato il mandato federale di Biden sul vaccino.

ll presidente Joe Biden ha emesso un ordine esecutivo il 9 settembre che richiede a tutti i dipendenti che lavorano per un appaltatore o subappaltatore federale di vaccinarsi contro il coronavirus cinese entro il 24 novembre per essere considerati “completamente vaccinati” entro la scadenza dell’8 dicembre 2021.

From Boeing to Mercedes, a U.S. worker rebellion swells over vaccine mandates https://t.co/KTEKQtQyp6 pic.twitter.com/icA6s27ncK — Reuters U.S. News (@ReutersUS) November 2, 2021

“Ciò significa che i lavoratori a contratto federali devono aver ricevuto l’ultima vaccinazione contro il COVID-19 almeno due settimane prima della scadenza per ottenere la massima protezione, secondo le linee guida del governo degli Stati Uniti”, afferma il rapporto. “Con un intervallo di tre settimane tra le dosi del vaccino Pfizer / BioNTech, i lavoratori devono ricevere il primo vaccino entro mercoledì. Se il governo si attiene alla scadenza, è già troppo tardi per scegliere il vaccino di Moderna, che viene somministrato in due dosi a distanza di quattro settimane. I lavoratori potrebbero optare per ottenere il vaccino a iniezione singola di Johnson & Johnson fino al 24 novembre per rispettare la scadenza”.

Dopo aver ricevuto molti contraccolpi, l’amministrazione Biden ha tentato di dipingere l’8 dicembre come una scadenza morbida: il coordinatore della risposta al coronavirus della Casa Bianca Jeffrey Zients ha dichiarato la scorsa settimana che gli appaltatori federali “non saranno tenuti a licenziare immediatamente [sic] i lavoratori” e consentiranno tempo per “istruzione, consulenza e altre misure prima di terminare potenzialmente l’occupazione”.

Il distretto sindacale ha già assunto un avvocato con sede in Texas per aiutare i dipendenti e “preparare potenziali azioni legali” se alle aziende vengono negate le richieste di esenzioni mediche e religiose. Adams, che secondo quanto riferito ha sempre votato democratico, ha affermato che il partito lo ha perso per sempre.

“Non otterranno mai un altro voto da me e sto dicendo ai lavoratori qui la stessa cosa”, ha detto.

Secondo il rapporto, più di 7.000 dipendenti statunitensi della Boeing Co. hanno chiesto esenzioni religiose e 1.000 hanno chiesto esenzioni mediche: circa il 6% dei 125.000 dipendenti statunitensi dell’azienda.

“La ribellione ha messo in difficoltà i dirigenti della Boeing. La società potrebbe perdere personale qualificato, ma deve rispettare un ordine presidenziale”, ha riferito Reuters.

Allo stesso modo, l’amministratore delegato di Raytheon Technologies (una società di difesa statunitense) Greg Hayes ha dichiarato la scorsa settimana che la società potrebbe perdere “diverse migliaia” di lavoratori a causa del mandato di coronavirus cinese di Biden. Il problema si estende ai vettori merci, che affermano che la scadenza di Biden è irraggiungibile.

“Un gruppo che rappresenta FedEx Corp, United Parcel Service Inc e altri vettori cargo ha affermato che sarebbe praticamente impossibile far vaccinare tutta la loro forza lavoro entro la scadenza”, secondo il rapporto.

La minaccia di perdere migliaia di posti di lavoro americani arriva dopo che l’amministrazione Biden ha ripetutamente promesso di rendere volontaria la vaccinazione.