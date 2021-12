I: Invio comunicato stampa

(AGENPARL) – gio 30 dicembre 2021 Regione Carabinieri Forestale Campania

Anche durante il periodo delle festività natalizie prosegue l’attività di contrasto agli illeciti nel settore della caccia e del bracconaggio da parte dei Carabinieri Forestale del Gruppo di Benevento. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Benevento, impegnati in servizio caccia e antibracconaggio, a seguito di segnalazione alla Centrale Operativa 112 Benevento, in relazione al presunto reato di caccia in area di divieto, sono prontamente intervenuti presso la località “Sant’Antonio/Santa Lucia” del Comune di Apice (BN). Qui hanno avuto modo di constatare, a carico di un cacciatore residente ad Apice, la commissione del reato di esercizio di caccia in zona di ripopolamento e cattura, in violazione della Legge 157/1992. Alla luce delle risultanze investigative consequenziali agli accertamenti posti in essere, i militari hanno deferito in stato di libertà alla competente A.G. l’autore del reato, procedendo, contestualmente, al sequestro di una carabina per la caccia al cinghiale e 21 munizioni a palla singola.

