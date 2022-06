(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 I 150 anni dell’Istituto idrografico della Marina: al Salone nautico un meeting per ripercorrerli

E’ stato l’ammiraglio Massimiliano Nannini, direttore dell’Istituto idrografico della Marina militare a illustrarne l’attività nel pomeriggio di oggi, nel corso di un meeting al Salone nautico, con la presenza istituzionale dell’assessore comunale alla Sicurezza.

“Grazie alla Marina militare per lo spirito di collaborazione al Salone nautico e per il continuo contributo scientifico alla manifestazione” ha spiegato Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela Spa.

L’Istituto idrografico, attivo dal 1872, è un’importante presenza nel capoluogo lagunare, come è stato ricordato mostrando una copia della prima carta nautica di Venezia realizzata dall’istituto, pezzo dal valore storico regalato ai presenti al meeting.

“La nostra missione è concorrere alla sicurezza della navigazione e alla difesa nazionale, tramite la conoscenza del mare” ha spiegato Nannini. “L’istituto nasce da una convenzione internazionale, è un ente cartografico dello Stato e di difesa. Facciamo ricerca applicata dal 1887 e formazione dal 1907”. Il direttore ha poi illustrato l’attività internazionale dell’ente e la flotta di mezzi navali con cui opera a supporto della sicurezza e della protezione dell’ambiente (ad esempio per il monitoraggio dei vulcani sottomarini).

Venezia, 4 giugno 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this