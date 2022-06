(AGENPARL) – lun 06 giugno 2022 “GRAFFITI”, LA SERIE IN PODCAST ORIGINALE DI RTL 102.5, PRESENTA “ROMA CAPOCCIA”, IL QUINTO EPISODIO DEDICATO AD ANTONELLO VENDITTI E FRANCESCO DE GREGORI

SU RTL 102.5 PLAY È DISPONIBILE “ROMA CAPOCCIA”, IL NUOVO EPISODIO DELLA SERIE IN PODCAST ORIGINALE “GRAFFITI”, CHE CELEBRA I GRANDI ARTISTI ITALIANI E STRANIERI

Angelo Baiguini e Federica Gentile raccontano il rapporto tra Antonello Venditti e Francesco De Gregori, due artisti iconici del nostro tempo, ma anche due amici che, da sempre, incrociano e condividono il loro percorso nato nei locali di una città a sua volta icona in tutto il mondo: Roma.

Il racconto si snoderà tra le vie e i locali di Roma e partirà dal fermento culturale e musicale che negli anni ’70 infiammava quelli che allora erano ragazzi, proseguendo nella narrazione di aspetti inediti delle loro vite e delle loro carriere.

Questo nuovo episodio di “Graffiti” si soffermerà su aspetti identitari maggiormente legati agli anni della formazione e a quella “romanità” che diventa elemento di riconoscimento, sia pur declinata in sfumature diverse.

Un ritratto inedito di due giganti del nostro tempo, dunque, della loro città e dei loro percorsi formativi.

“Roma Capoccia” è il nuovo contenuto esclusivo per la grande Community MyPlay disponibile da ora su RTL 102.5 Play, nella sezione Originals & Podcast.

Il nuovo episodio di “Graffiti”, “Roma Capoccia”, è disponibile[a questo link](https://play.rtl.it/podcast/1/graffiti/roma-capoccia/81134/) https://play.rtl.it/podcast/1/graffiti/roma-capoccia/81134/

