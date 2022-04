(AGENPARL) – Roma, 07 aprile 2022 – Gli acquirenti asiatici continuano ad acquistare uno dei greggi chiave della Russia spediti dai porti dell’Estremo Oriente poiché i carichi Sokol per i carichi di maggio per l’Asia sono già esauriti, hanno detto i commercianti a Bloomberg giovedì.

Il greggio del progetto Sakhalin I, dal quale l’operatore ExxonMobil ha dichiarato che si sarebbe ritirato dopo l’invasione russa dell’Ucraina, è stato venduto a termine o spot a Corea del Sud, Cina e India, affermano le fonti di Bloomberg.

Il viaggio per consegnare un carico di Sokol in Asia dura solo una settimana perché il grado viene caricato dai porti dell’Estremo Oriente russo. Secondo quanto riferito, gli acquirenti in Giappone, Corea del Sud, India e raffinerie indipendenti cinesi hanno acquistato Sokol per il caricamento di maggio.

Exxon, da parte sua, utilizzerà la sua quota di Sokol nelle proprie raffinerie, secondo le fonti di Bloomberg.