(AGENPARL) – Roma, 10 ago 2021 – «Non ho nessun intento vendicativo ma la volontà di rendere una testimonianza civile sul tema della giustizia e sulla volontà di rappresentare le istanze di un quartiere importante della città in cui vivo».

Gratteri, qualche giorno fa, parlando del putiferio scatenatosi nella magistratura a seguito dell’inchiesta su di lei, ha detto: «vorrei sapere perché ha pagato solo Palamara». Come ha preso questa frase, bene o male?

«Mi ha fatto piacere. L’ho trovata di una grande onestà intellettuale, soprattutto da chi ha sempre avuto una visione autentica e genuina sul meccanismo delle correnti in magistratura . E questo, lo dico nonostante le nostre posizioni, su alcuni temi del processo, tra cui riforma Cartabia e carcerazione preventiva, non siano sempre

coincidenti». Lo dichiara Luca Palamara

