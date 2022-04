(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Giovani. Gribaudo (PD): “Bene avvio bando dei Corpi Civili di Pace a giugno”

Dichiarazione di Chiara Gribaudo, deputata Pd e responsabile della missione giovani per la segreteria del Partito Democratico

“Questa mattina in Commissione Affari Esteri la ministra Dadone, in risposta a un’interrogazione che ho presentato insieme ad alcuni colleghi, ha annunciato l’apertura del bando dei Corpi Civili di Pace per il mese di giugno. Una notizia che attendevamo da dicembre scorso per questa iniziativa, già finanziata. È fondamentale che l’Italia contribuisca alla costruzione di percorsi di pace, anche alla luce dei fatti degli ultimi mesi. Ai nostri giovani, per uscire pienamente dalla crisi pandemica che li ha visti pesantemente colpiti, dobbiamo offrire nuove opportunità per crescere cittadini attivi e consapevoli. Non bastano bonus di piccola entità per gli acquisti, ma esperienze che possano contribuire all’acquisizione di competenze e conoscenze che possano accompagnarli nel corso della loro vita”.

