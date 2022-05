(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 9 MAGGIO – GIORNATA PER L’EUROPA 2022Le celebrazioni nel Comune di Fiesole

Illuminazione speciale del loggiato del Comune nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 maggio.

Il 9 maggio 1950 viene considerato, a seguito della “Dichiarazione Schuman” il giorno di nascita dell’Unione Europea. L’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee.

A quella dichiarazione lavorarono in molti, tra questi Jean Monnet, anch’egli come Schuman considerato uno di padri fondatori dell’Europa. Monnet già il 5 agosto del 1943, quando faceva parte del Comitato Francese di Liberazione Nazionale, dichiarava: “Non ci sarà pace in Europa se gli Stati verranno ricostituiti sulla base della sovranità nazionale… Gli Stati europei sono troppo piccoli per garantire ai loro popoli la necessaria prosperità e lo sviluppo sociale. Le nazioni europee dovranno riunirsi in una federazione…”

La Regione ha istituito per legge la celebrazione in Toscana della “Festa d’Europa”, per significare sempre di più l’importanza di questa ricorrenza, il Comune di Fiesole, come molti altri Comuni d’Italia – su invito della Regione Toscana – nella notte tra l’8 e il 9 maggio illuminerà di Blu (colore della Bandiera europea) il loggiato del Palazzo Comunale.

