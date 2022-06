Ginnastica Petrarca – Un nuovo look per la palestra di San Clemente

(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 Un nuovo look per la palestra di San Clemente

Un’opera di modernizzazione è stata condotta volontariamente dai ragazzi della

University of Oklahoma

Il progetto, condiviso con Comune di Arezzo e Ginnastica Petrarca, ha interessato la

palestra del 1927

AREZZO – Un nuovo look per la palestra di San Clemente. L’intervento è rientrato in un

progetto di volontariato condotto dai ragazzi del gruppo President’s Community Scholars

della University of Oklahoma e, condiviso con Comune di Arezzo e Ginnastica Petrarca, ha

permesso di modernizzare e valorizzare con colori e decorazioni uno dei più storici impianti

sportivi presenti in città. La palestra di San Clemente fu infatti inaugurata ben novantacinque

anni fa, nel 1927, per volontà dei soci della stessa Ginnastica Petrarca in occasione del

cinquantesimo anniversario della società e da quel momento ha ospitato gli allenamenti di

migliaia di atleti e di atlete. «I President’s Community Scholars sono un esempio di studenti

che si dedicano all’apprendimento attraverso progetti di volontariato e servizio alla comunità –

spiegano David A. Surratt e Lucio Bianchi Sereni, rispettivamente Vice President for Student

Affairs e Dean of Students e Student Service Coordinator della University of Oklahoma. –

Grazie al tempo trascorso a studiare all’estero, i nostri studenti hanno acquisito conoscenza

della cultura e della storia italiana, la hanno apprezzata e, attraverso questo progetto di

restauro della storica palestra della Ginnastica Petrarca, hanno acquisito un livello ancor più

profondo del concetto di “impegno comunitario” e una maggior comprensione della società

locale con cui si è creata una significativa connessione. Siamo grati alla comunità di Arezzo

che ha permesso agli studenti di partecipare a un lavoro così rilevante».

Il rinnovamento dei locali della palestra dà seguito a un impegno a favore del territorio

cittadino della University of Oklahoma che si rinnova di anno in anno, con gli studenti che

volontariamente e gratuitamente diventano protagonisti di service project, cioè di progetti in

cui l’arte diventa occasione per riqualificare ambienti pubblici o privati. L’idea di intervenire

sulla struttura di San Clemente è stata avanzata dalla Ginnastica Petrarca e ha trovato

concretizzazione attraverso l’intermediazione dell’assessore allo sport e politiche giovanili del

Comune di Arezzo Federico Scapecchi, con una proposta di valorizzazione artistica che è stata

accolta con particolare entusiasmo dall’università americana. «Un grazie sincero alla

Ginnastica Petrarca e alla University of Oklahoma per l’intervento di riqualificazione che ha

contribuito a cambiare il volto di questo impianto sportivo – dichiara l’assessore Federico

Scapecchi. – In particolare, questo è il secondo progetto di questo genere che viene realizzato

in collaborazione con l’università americana dopo quello che ha “ricolorato” il sottopasso

pedonale che collega al parco Pertini, in un’ideale sinergia artistica tra gli studenti americani,

i nostri giovani e, in questo caso in particolare, gli sportivi aretini».

L’intervento di modernizzazione della palestra è stato condotto in due fasi e ha coinvolto quasi

quaranta studenti del President’s Community Scholars, sostenuti dai membri dello staff della

University of Oklahoma. Il lavoro è stato sviluppato attraverso una ripittura di tutti gli

ambienti della struttura (dalla palestra con gli attrezzi ai corridoi e agli spogliatoi), e un

arricchimento degli stessi spazi con colori e disegni ispirati alla storia della Ginnastica

Petrarca e all’attività ginnica. «Il nostro ringraziamento va alla University of Oklahoma per

aver condotto a San Clemente questo progetto di volontariato – aggiunge Simone Rossi,

presidente della Ginnastica Petrarca. – La palestra è la nostra “casa”, è il luogo dove i nostri

atleti e le nostre atlete crescono e dove ogni giorno trascorrono molte ore, è il primo ambiente

dove appassionarsi allo sport e dove coltivare i propri sogni. Questo intervento rende omaggio

a quei soci che quasi cento anni fa realizzarono la palestra con i loro sforzi economici e

permetterà di rendere ancor più accoglienti e moderni i nostri spazi, andando a configurare

un gradito dono in occasione dei 145 anni della società petrarchina che, da sempre, guarda al

passato con orgoglio ma è orientata verso il futuro».

Arezzo, venerdì 24 giugno 2022

