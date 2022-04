(AGENPARL) – Roma, 28 aprile 2022 – Il presidente francese Emmanuel Macron è stato bersagliato da una raffica di pomodori durante la sua prima apparizione pubblica da quando ha vinto la rielezione domenica.

Mercoledì mattina, durante una visita a un mercato nel comune di Cergy, nella periferia parigina, il presidente Macron è stato bombardato di pomodori mentre cercava di incontrare il pubblico.

Si dice che il leader francese non sia stato ferito nell’attacco, con i suoi dettagli di sicurezza che hanno rapidamente coperto Macron con ombrelli mentre i pomodori gli cadevano addosso.

Secondo un rapporto dell’emittente francese BFMTV, la visita al mercato nella prefettura di Val-d’Oise è stata la prima interazione che il capo di stato ha avuto con il pubblico da quando si è assicurato un secondo mandato di cinque anni domenica. L’emittente ha poi notato che la visita è stata annunciata solo mercoledì mattina presto.

Prima di essere sottoposto ad atti spontanei a base di frutta, Macron ha detto della sua visita a Cergy: “Questo viaggio illustra la volontà del Presidente della Repubblica dal 2017 di recarsi sul campo, a contatto con i francesi, per scambiare con loro, ascoltando le loro preoccupazioni, aspettative e bisogni”.

Non è chiaro se gli ombrelli usati dai dettagli di sicurezza di Macron per proteggerlo dai missili improvvisati fossero del tipo ordinario, o gli speciali in kevlar rinforzato progettati per rallentare lame, acido e persino proiettili che si dice siano stati creati per l’allora presidente Nicolas Sarkozy un decennio fa.

Sebbene Macron si sia assicurato facilmente la vittoria sul suo avversario populista di destra Marine Le Pen, con un margine dal 58,5 al 41,5 per cento, la Francia ha già assistito a disordini diffusi, con gruppi di sinistra che hanno organizzato proteste e rivolte dopo la rielezione dell’ex banchiere Rothschild come presidente.

Nonostante l’ampio margine di vittoria, i sondaggi di uscita hanno indicato che i giovani francesi si stanno allontanando dalle politiche globaliste di Macron, con Le Pen che si assicura quasi altrettanti voti dai Millennials.

Al momento di questa segnalazione, non è chiaro l’identità dell’autore o addirittura la motivazione alla base del lancio di pomodori contro il leader francese.

Non è, tuttavia, la prima volta che Macron viene aggredito durante un incontro con il pubblico francese. L’anno scorso, ad esempio, è stato filmato mentre veniva schiaffeggiato nel dipartimento della Drôme da un uomo che in seguito si è descritto come un “patriota” di destra. L’uomo è stato poi condannato a quattro mesi di reclusione.

Nel settembre dello scorso anno, anche il presidente Macron è stato assalito da un uomo che gli ha lanciato un uovo , ma l’uovo è rimbalzato sulla sua spalla senza rompersi sul presidente francese.