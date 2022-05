(AGENPARL) – Roma, 24 maggio 2022 – Il Commissario per l’eSafety del governo australiano ha chiesto una “ricalibrazione” del diritto alla libertà di parola al World Economic Forum (WEF) durante il suo incontro annuale che vede le élite globali delle imprese e del governo scendere nella località sciistica di Davos, in Svizzera.

Parlando al panel del WEF lunedì, il commissario Julie Inman Grant ha parlato della necessità di ripensare vari diritti, incluso il diritto alla libertà di parola.

“Ci troviamo in un luogo in cui abbiamo una polarizzazione crescente ovunque, e tutto sembra binario quando non è necessario”, ha detto Inman Grant.

“Quindi penso che dovremo pensare a una ricalibrazione di un’intera gamma di diritti umani che si stanno manifestando online, dalla libertà di parola all’essere liberi dalla violenza online”, ha aggiunto.

Australian eSafety commissioner Julie Inman Grant tells the World Economic Forum we need a "recalibration" of freedom of speech. pic.twitter.com/zEq72wFhNf — Andrew Lawton (@AndrewLawton) May 23, 2022

L’autorità di regolamentazione indipendente australiana eSafety, creata in seguito all’approvazione del controverso Online Safety Act australiano, è descritta come “la prima agenzia governativa al mondo impegnata a mantenere i propri cittadini più sicuri online”.

Il 52enne commissario eSafety, che è stato riconfermato per un ulteriore mandato di 5 anni dal governo australiano all’inizio di quest’anno, ha anche chiesto riadattamenti simili per “il diritto alla protezione dei dati” alla luce del “diritto alla dignità dei bambini. “

Inman Grant è apparso la scorsa settimana in un panel – presieduto dal rappresentante Ro Khanna (D-CA) – del think tank britannico di estrema sinistra Center for Countering Digital “Hate” (CCDH), che ha condotto una campagna di pressione contro Facebook per costringere il gigante dei social media a reprimere ulteriormente i media conservatori.

Attualmente sta lavorando con il Consiglio per la politica di genere della Casa Bianca e con il governo danese sul partenariato globale per l’azione contro le molestie e gli abusi di genere.

In risposta al messaggio del commissario, l’account GOP della Commissione della Camera per la magistratura ha twittato: “No”.