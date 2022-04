(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 Fiumi: De Bonis (Fi), valutare bene effetti deflusso ecologico su agricoltura

“Chiediamo al governo un attento monitoraggio degli effetti del passaggio dal deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti al deflusso ecologico, in una fase di transizione ecologica. Purtroppo questo nuovo sistema del deflusso ecologico, che sostituisce il precedente risalente al 1989, sta avvenendo in una fase particolarmente sfavorevole per i cambiamenti climatici che determinano siccità prolungata e cui spesso seguono eventi con piogge disastrose per l’agricoltura. Serve quindi una gestione attenta delle risorse idriche per salvaguardare l’ecosistema e l’agricoltura. Un’attenzione particolare tocca prestare al distretto dell’Appennino meridionale, dove l’acqua viene prevalentemente conservata e prelevata attraverso gli invasi e che si connota pertanto in modo diverso dal resto del territorio nazionale. Con la risoluzione proposta dalla Commissione si chiedono impegni precisi al governo e risorse adeguate per approfondire il monitoraggio e la raccolta dei dati sulla gestione idrica del Paese. E quindi Forza Italia voterà a favore”.

Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia Saverio De Bonis, intervenendo durante le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni relative al deflusso minimo vitale di fiumi e torrenti

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this