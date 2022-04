(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Fisco: Fragomeli (Pd), Lega agita inesistente rischio aumento tasse per altri fini

“L’inesistente rischio di un aumento delle tasse, ripeto inesistente, agitato dalla Lega cerca di coprire soltanto un comportamento irresponsabile che rischia di far saltare una riforma indispensabile per fini elettorali. Come ha detto il presidente Draghi andremo avanti con determinazione, perché è questo che serve al Paese”. Lo dichiara il capogruppo democratico in commissione Finanze Gian Mario Fragomeli.

Roma, 6 aprile 2022

