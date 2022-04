(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 FIM-CISL: ELETTA LA SEGRETERIA NAZIONALE CHE LAVORERÀ CON ROBERTO BENAGLIA

Per il territorio pugliese confermato il tarantino Valerio D’Alò

Questa mattina a Torino si è tenuta la prima riunione Consiglio Generale della Fim Cisl, eletto giovedì sera al termine dei lavori del XX Congresso Nazionale “Partecipiamo per più lavoro giusto”.

Confermato alla guida della Federazione italiana metalmeccanici della Cisl il 61enne lombardo, Roberto Benaglia.

Il segretario generale Benaglia, ha proposto ai 153 componenti del Consiglio Generale la squadra della segreteria nazionale con cui dovrà lavorare a stretto contatto.

Rispetto alla segreteria uscente non si sono registrate novità. Tutti confermati: Giovanna Petrasso (Calabria), Nassimiliano Nobis (Veneto), Ferdinando Uliano (Lombarda) e Valerio D’Alò (Puglia). Una squadra che dovrà affrontare una nuova stagione, proficua e vincente, per le sfide che attendono il sindacato sempre accanto ai lavoratori.

Confermato, quindi, nella segreteria nazionale della Fim Cisl il 43enne tarantino Valerio D’Alò, già Segretario Generale della Fim Cisl Taranto Brindisi e componente degli organismi della Cisl.

L’elezione di D’Alò potrà portare continuità alle vertenze che lo hanno visto partecipe con i suoi delegati, ancora in fase di trattative. Prima tra tutte l’infinità vertenza ex Ilva oggi Acciaierie D’Italia.

«Per me è stato un onore servire in questi anni la Fim, su tutto il territorio nazionale, impegnato – commenta D’Alò – in tantissime vertenze legate al comparto della siderurgia, che seguo da vicino. Sono orgoglioso di poter continuare a portare avanti questo impegno – con i miei colleghi di segreteria Giovanna, Ferdinando e Massimiliano – accanto a Roberto Benaglia. E non mancherà sicuramente il solito occhio attento, come ormai accade da 14 anni, alla vertenza dell’ex Ilva che speriamo quanto prima di portare ad una soluzione positiva per tutti. Di sicuro – conclude – noi non molleremo di un centimetro e questa conferma è solo il prosieguo di un percorso iniziato tanto tempo fa e che deve continuare

