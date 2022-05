(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 FI: Mazzetti, primo governo Berlusconi fu rivoluzione

Roma, 11 maggio. “Un giorno storico: la rivoluzione comunicativa e politica di Forza Italia diventava concretezza di governo, dando risposta a quel bisogno di libertà del Paese reale, che solo un uomo come Silvio Berlusconi comprende e incarna. Berlusconi è stato rivoluzionario e vincente in ogni ambito in cui sia intervenuto e così è stato ed è in politica. I temi politici che ha lanciato in anticipo quasi trent’anni fa sono attuali oggi, che stiamo contribuendo alla guida del Paese con senso di responsabilità e concretezza. Tutt’oggi sono fondamentali per la costruzione del futuro dell’Italia e noi li portiamo avanti in quanto costruttori del futuro”. Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, in occasione dell’anniversario del giuramento del primo governo Berlusconi.

🔊 Listen to this