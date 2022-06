(AGENPARL) – sab 18 giugno 2022 FERRARA SUMMER FESTIVAL, APRE FIORELLO IL 23 GIUGNO, RADDOPPIANO LE LOCATION, PALCHI DA RECORD IN COSTRUZIONE DA OGGI. TRA I NOMI BLANCO, LITFIBA, VENDITTI&DE GREGORI, RENGA, PARADISO. 25 EVENTI: “POTENZIALITÀ PER QUADRUPLICARE LE PRESENZE. GIÀ DIVERSE PRENOTAZIONI DALL’ESTERO”

Ferrara, 18 giu – Una nuova location, capienza di sei volte maggiore, una formula ‘mista’ per assistere ai concerti, seduti e in piedi, venticinque date in calendario, palchi di dimensioni record rispetto alle passate edizioni, in costruzione da oggi. Il tutto unito a un calendario variegato, per diversi gusti: dall’elettronica di Solomun alla comicità di Fiorello, dall’

alternative rock dei The Smile (con ex Radiohead) al celebre musical di Notre Dame de Paris, quest’anno nell’edizione del ventennale con il cast originario. E ancora, sul palco si alterneranno nomi come: i Litfiba, Il Volo, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, Francesco Renga, Tommaso Paradiso. Ecco, in sintesi, alcuni dettagli del Ferrara Summer Festival 2022, al via dal 23 giugno con lo spettacolo (ore 21) di Fiorello in piazza Trento Trieste, ai piedi della Cattedrale. A questa sede quest’anno si unirà quella di piazza Ariostea, dove è atteso anche un ‘festival nel festival’, il ‘Summer Vibez’, pensato per i giovani, ma non solo, con artisti come Blanco (che ha già toccato le 15mila prenotazioni), Irama, Sangiovanni. Intanto sono partiti oggi i cantieri, in costruzione da oggi, per la realizzazione dei palchi: quello in piazza Trento Trieste misura circa 21 metri di larghezza per 13 di profondità, e 13,5 metri di altezza. Quello in piazza Ariostea sarà di dimensioni superiori: più di 41 metri di larghezza e oltre 17 di altezza.

“Grandi nomi, grandi competenze organizzative in campo, che soprattutto in tempi di pandemia sono state ad esempio anche per altre realtà, diverse aziende del territorio impegnate, indotto e turisti da fuori provincia e anche dall’estero: il Ferrara Summer Festival, nato come scommessa nei tempi difficili della pandemia, ha saputo strutturarsi sempre più come evento della città e per la città, guadagnando un ruolo di primissimo piano tra i Festival italiani, e non solo. È questo il frutto di una virtuosa partnership tra pubblico e privato e di un grande lavoro di squadra”, dice il sindaco Alan Fabbri.

“Puntiamo a quadruplicare il pubblico potenziale: l’anno scorso, con i contingentamenti Covid, le presenze avevano sfiorato le 25mila persone complessive, quest’anno ci sono le condizioni e gli spazi per toccare i 90-100mila”, spiegano dall’organizzazione, l’associazione musicale Butterfly, spiegando che quest’anno stiamo registrando, già in fase di prenotazione, una importante richiesta dall’estero: “Prenotazioni sono già giunte da Germania, Gran Bretagna, Polonia, Romania, Svizzera”. “Ferrara – continuano dall’organizzazione – si pone sempre più come hub di sperimentazione artistica che punta a un modello sostenibile”. A tal fine – spiegano – si stanno definendo anche convenzioni con società di noleggio di bici e mezzi elettrici per minimizzare l’uso delle auto e per godere appieno degli scenari ferraresi”.

IL CALENDARIO Ecco, nel dettaglio, gli eventi in programma. Il pubblico assisterà, con prenotazione delle sedute, di fronte al palco di piazza Trento Trieste, agli spettacoli di Fiorello (23 giugno), del comico Pintus (26 giugno) e de: Il Volo (29 giugno), Mamma mia (2 luglio), Francesco De Gregori e Antonello Venditti (nell’ambito del tour del duo, il 7 luglio), Piero Angela (12 luglio), Francesco Renga (19 luglio). Nella stessa sede di piazza Trento Trieste il pubblico potrà assistere in piedi agli eventi: Solomun, dj set (25 giugno), Tommaso Paradiso (13 luglio), The Smile – il nuovo gruppo composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme con Tom Skinner dei Sons Of Kemet (15 luglio, evento organizzato in collaborazione con Ferrara Sotto le stelle), Litfiba (16 luglio), Marracash (20 luglio), Ermal Meta (21 luglio), Caparezza (22 luglio). Nella sede di piazza Ariostea, con prenotazione delle sedute, sono attese cinque date del celebre musical Notre Dame de Paris, dal 27 al 31 luglio. Nella stessa location, in piedi, andrà in scena il Summer Vibez: sul palco, l’8 luglio, Blanco, Madame, Sam Ryder e Gianmaria. Il 9 luglio: Disclosure dj, Rhove, Sad Night Dynamite, Sans Soucis. Il 10 luglio: Irama, Sangiovanni, Naska e Simone Panetti, Bigmama. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket Sms, Viva Ticket.

