sab 11 giugno 2022 FERRARA FILM CORTO FESTIVAL, PREMIO AL REGISTA E ATTORE ALESSANDRO SIANI: "ALLA CARRIERA E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO"

Il Ferrara Film Corto Festival, nella serata delle premiazioni finali, incorona Alessandro Siani col premio “Città di Ferrara alla carriera e alla valorizzazione del territorio”.

Una targa è stata consegnata questa sera in sala Estense, dall’assessore Alessandro Balboni, al celebre regista e attore, in città per le riprese del suo nuovo film, dal titolo “Tramite Amicizia”. “Le riprese stanno andando benissimo, sono molto contento”, ha detto Siani, ringraziando ed esprimendo il proprio in bocca al lupo agli organizzatori. “Ferrara merita tantissimo – ha detto -. La grandezza del cinema – ha aggiunto – è anche questa: mostrare al pubblico una città ricca di cultura e piena di ospitalità come Ferrara”.

Sul palco anche Mattia Bricalli ed Eugenio Squarcia, direttori del festival.

Presente, tra gli altri, anche Birgit Kern-Harasymiw, direttrice del festival del cinema della città gemellata Kaufbeuren

