Eurispes, notizie e appuntamenti 13 giugno 2022

(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 Presentazione dei risultati della ricerca realizzata dall’Eurispes sulle foreste di sughero in Sardegna

Mercoledì 22 giugno, alle ore 11,00, attraverso una videoconferenza online l’Eurispes presenta la ricerca dal titolo “Le foreste di sughero: risorsa ambientale, turistica e industriale”. Il programma dei lavori prevede in apertura i saluti del Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara. Prendono parte al convegno: Gianni Addis, Sindaco di Tempio Pausania, Andrea Biancareddu, Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali, Giuseppe Fasolino, Assessore Regionale della Programmazione e Bilancio, Fabio Tore, Responsabile Ricerca e Innovazione del Centro Regionale di Programmazione, Giovanni Tendas, Coordinatore Scientifico della ricerca e componente del Comitato Scientifico della sede regionale dell’Eurispes, Antonio Carta, Collaboratore Scientifico della ricerca, Carlo Marcetti, Responsabile Scientifico della ricerca, economista e componente del Comitato Scientifico della sede regionale. Coordina l’incontro Gerolamo Balata, Direttore della sede regionale dell’Eurispes.

ESG le nuove regole sulla finanza sostenibile: l’Eurispes tra i partner al convegno promosso da Unindustria Calabria. Partecipa Fabrizio Zucca, Coordinatore del Laboratorio sulla Sostenibilità

Martedì 21 giugno, alle ore 15,30, presso la Sala Convegni “G. Papaleo” – Confindustria Catanzaro, si svolgerà il convegno sul tema “ESG le nuove regole sulla finanza sostenibile: rischi e opportunità per le imprese”. L’iniziativa è promossa da Unindustria Calabria in collaborazione con l’Eurispes, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e SSC – Strategia & Sviluppo Consultants.

Aprono i lavori Aldo Ferrara, Presidente Unindustria Calabria, Rosamaria Petitto, Presidente ODCEC Catanzaro. Introduce: Sergio Magarelli, Direttore Banca d’Italia – Filiale Catanzaro. Intervengono: Francesca Brunori, Direttore Area Credito e Finanza Confindustria, Fabrizio Zucca, Componente Comitato Scientifico e Coordinatore del Laboratorio sulla Sostenibilità dell’Eurispes, Luca Fornaroli, Partner Strategia e Sviluppo Consultants, Massimo Mastrangelo, Presidente Commissione Regionale ABI Calabria. Le conclusioni sono affidate a Rosario Varì, Assessore allo Sviluppo Economico e Attrattori Culturali Regione Calabria. Modera l’incontro Enrico Mazza, Presidente Sezione Servizi alle Imprese Unindustria Calabria.

L’Eurispes al Web Marketing Festival con il ricercatore Marco Omizzolo

Dal 16 al 18 giugno si svolgerà presso la Fiera di Rimini il Web Marketing Festival – WMF2022, appuntamento riservato al mondo dell’innovazione digitale e sociale. Oltre 100 eventi e più di 600 tra ospiti e speaker tra i quali Marco Omizzolo, sociologo e ricercatore dell’Eurispes (per info https://www.webmarketingfestival.it).

